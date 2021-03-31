Ramazan kolisi yüzde 35 zamlı

Ramazan hazırlıklarına başlayan marketlerde erzak kolileri raflardaki yerini alırken, hediye çekleri de hazırlandı.

Ramazan erzak kolilerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35’lik bir zam var. Milliyet’in haberine gör,e Ramazan erzak kolileri bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 zamlı. Geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan ve 44.90 liraya tüketiciye sunulan Ramazan kolisi bu yıl aynı ürünlerle 59.90 liraya satılıyor. Son yıllarda çeklerin yükselişte olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl da çeklerin öne çıkmasını bekliyor.

Ramazan erzak kolilerinde birçok ürün yer alırken, her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. 2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan erzak kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira, 2020 yılında ise 45 ila 150 lira arasında satılmıştı. Bu yıl erzak kolilerinin fiyat aralığı 60 liradan başlayıp 190 lirayı buluyor. Ramazan erzak kolilerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünü alabileceği hediye çekleri ise her bütçeye uygun doldurulabiliyor ve tutar 500 liraya kadar çıkıyor.