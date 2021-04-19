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19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Rezervler çarçur edildi

19 Nisan 2021, Pazartesi
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Merkez Bankası rezervlerinde eriyen 130 milyar dolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’ın haberine göre Çanakcı, Merkez Bankası rezervlerinde eriyen 130 milyar dolara ilişkin açıklamaların halkı yanılttığını söyledi. Finansal istikrarı sağlamak, kurları, faizleri, enflasyonu kontrol etmek için gerçekleştirildiği savunulan satışların sonunda döviz kurlarının da faiz ve enflasyonun da daha yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çeken Çanakcı, “Bu, döviz rezervlerinin çarçur edilmesi değil de nedir Allah aşkına?” diye sordu.

Yapılan açıklamaların hükûmetin başarısızlığının açık bir itirafı olduğunu söyleyen Çanakcı şöyle devam etti: “Hükûmet adına birisi çıkıp, ‘Aslında bu kadar rezerv hiç olmadı ki satalım’ diyor, diğeri çıkıp ‘Aslında satılan döviz 128 milyar dolardan da fazla, 160 milyar dolar civarında’ diyor. Hangisine inanacağız? Yapılan açıklamaların hepsi kısmî, yanlış ve yanıltıcıdır. Doğru olmayan bilgi ve verilerle lâf ve rakam kalabalığına getirilerek halkımız yanıltmak istenmektedir.”

Etiketler: rezerv, çarçur
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