Ruslar gelemedi, bavul ticareti kesildi

Rusya’nın pandemi sebebiyle charter uçuşlarını yasaklaması ve normal uçak seferlerini de kısıtlaması bavul ticaretini önemli ölçüde azalttı.

Ticaretin kalbinin attığı Lâleli ve Merter’de kayıp büyük. Pandemi öncesi 2019’da bavul ticareti yaklaşık 5 milyar dolar hacme ulaşmıştı. 2020 yılında ise bu rakam pandeminin etkisiyle 2,2 milyar dolara kadar geriledi. Kaybın 1 milyar dolarlık bölümü, Rusların ilgisinin azalmasından kaynaklı. Son uçuş yasaklarının ise 300 milyon dolarlık ek bir kayıp daha getirmesi bekleniyor.

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