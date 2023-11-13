Sanayi üretimi üç aydır düşüşte

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi eylül ayında aylık yüzde 0.1 gerileyerek üçüncü ay üst üste aylık daralma kaydetti.

Yıllık sanayi üretimi büyümesi yüzde 4 olarak gerçekleşti. Eylül ayında imalat sanayi aylık bazda değişim göstermezken madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1.4 büyüdü, elektrik, gaz, buhar ise yüzde 2 daraldı. Yıllık bazda imalat sanayi yüzde 3.7; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 9.1, elektrik, buhar, gaz yüzde 4.2 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim malı üretimi aylık yüzde 2.5 yıllık yüzde 6.1 büyüdü. İmalat sanayindeki durgunluk sanayi üretimindeki daralmanın devam edeceğinin bir göstergesi olarak okunabilir. İhracata yönelik sektörlerdeki artışlar şimdilik daralmanın sınırlı kalmasını sağlıyor. Sıkılaştırma önlemlerinin etkilerinin artmasıyla birlikte, iç piyasaya yönelik üretim yapan sektörlerde daralma oranı artış gösterebilir. Haber Merkezi

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