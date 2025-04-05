Sarımsak da ‘beyaz altın’ oldu

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sarımsak fiyatların yükseldiğine dikkat çekerek, “Sarımsak her bölgede yetişiyor ama 2023’te 54 bin ton taze, 142 bin ton kuru sarımsak üretildi. 2024’te ise taze sarımsak 50 bin tona, kuru sarımsak ise 135 bin tona geriledi. Üretim düşünce ithalata yöneldik, 2024’te 4 bin 942 ton, 2025’in ilk iki ayında ise 2 bin 739 ton ithal edildi ama fiyat düşmedi!” dedi.

Sarımsağın marketlerde semtine ve müşteri grubuna göre fiyatının değiştiğine dikkat çeken Gürer, “Birinde 300 lira, diğerinde 450 lira! Aralık 2024’de 140 liraydı” dedi. Gürer, “Sarımsağı tüccardan 200 liraya alıyoruz, işçilik ve nakliye eklenince 230 liraya satıyoruz. Vatandaşa ulaşana kadar üç el değiştiriyor. Üç ayda yüzde 100 artış oldu!” diye konuştu. Gürer, üretimin artması ve girdi maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirterek, “Eskiden pamuğa beyaz altın derlerdi, şimdi sarımsak beyaz altın oldu!” diye konuştu. MEHMET KARA - ANKARA

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