SGK’daki açık rekorlarla katlanıyor

SGK’daki açık katlanarak her yıl rekor kırıyor. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelir gider dengesine de yer verildi.

2022’de gelirler 971.7 milyar TL olurken giderler 1.1 trilyon TL’ye çıktı. Açık 41.7 milyar TL’ye yükseldi. Bu yıl gelirlerin 2.1 trilyon TL, giderlerin 2.2 trilyon TL, açığın da 113.2 milyar TL olması bekleniyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, SGK’nn gelecek yıl ise 385.6 milyar TL açık vermesi bekleniyor. SGK’ya bütçeden yapılan transferler ise her geçen yıl artıyor. Kuruma 2021’de 254.1 milyar TL bütçe transferi yapılmıştı. Geçen yıl rakam 389.9 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl 909.1 milyar TL bütçe transferi yapılması bekleniyor. Gelecek yıl ise bütçeden SGK’ya tam 1.5 trilyon TL transfer gerçekleştirilecek.

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