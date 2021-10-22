Sİber saldırılar, ‘gölge İstihdam’ sebebi olabilir

Pandemi dönemiyle birlikte yaşanan dijital dönüşümün ardından yükselişe geçen siber saldırılar, holding ya da KOBİ fark etmeksizin bütün kurum ve kuruluşları büyük zarara uğratırken, salgın sebebiyle uzun bir süre evlerine kapanan, eğitimlerine de online olarak devam etmek zorunda kalan gençlerin de yakın markajına girdi.

Bu kapsamda; iş yaşamından sosyal hayata, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda yaşanan dijital dönüşüm hackerların adeta yeni görev alanı haline gelirken, siber güvenlik uzmanı olmak isteyen gençlerin sayısı da yükselişe geçti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye’nin ilk siber mühendislik şirketi İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Bu dönemde çok fazla siber saldırı meydana geldi. Bu saldırılar daha da artacak. Bu dönemde hackerların sayısı artarken, bir yandan da hem Türkiye’den hem de dünyanın her yerinden çok fazla siber güvenlik uzmanının yetişeceğini düşünüyorum. Bunu ‘gölge istihdam’ olarak da adlandırabiliriz” dedi. İstanbul - Musa Aydın

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