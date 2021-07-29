Sözleşmelilere kadro verilmelidir

Aİle bütünlüğünün sağlanması, yuvalarının yıkılmaması için kadrolu olmayı bekleyen sözleşmeli kamu görevlilerinin sabrının tükendiğini belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Eşitlik için, adalet için, yuvaların yıkılmaması için sözleşmeli kamu görevlileri kadroya geçirilmelidir” dedi.

Kamu görevlilerinin alfabenin harfleri gibi A, B, C, D gibi çok sayıda farklı istihdam şekilleriyle sınıflandırılmasının devlete yakışmadığını kaydeden Yazgan, kamuda istihdamın tek tip olması gerektiğini vurguladı. SÖZLEŞMELİLERİN SABRI TÜKENDİ Kamu görevlilerinin güvenceye sahip olmasının, devletin güce sahip olması olduğunu söyleyen Yazgan, “Kamu görevlileri güçlü olursa devlette güçlü olur. Kamu görevlilerinin kadrolu istihdam edilmesi, devletin gücünü tescillemesidir. Aynı mekânda aynı işi yapan iki kişiden birinin kadrolu diğerinin sözleşmeli olması ve farklı mali, sosyal ve özlük haklara sahip olması kabul edilecek bir durum değildir. Yıllardır kadro bekleyen sözleşmeli kamu görevlilerimizin sabrı tükenmiştir. Eşitlik için, adalet için sözleşmelilere kadro verilmeli ve bu zulüm son bulmalıdır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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