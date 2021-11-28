Taksiciler de yüzde 100 zam istedi!

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre açılış fiyatına yüzde 100 zam yapılmasını talep etti. Aksu ayrıca İstanbul’da kullanılan araçlarda zorunlu olunan yüzde 51 yerli ve millilik şartının kaldırılmasını da istedi.

Diken’in haberine göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) konuşan Aksu taleplerinden bazıları ise şöyle: - Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüslerinin taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve belli ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını, ayrıca trafik yoğunluğuna göre duyarlı dinamik taksimetreye geçilmesini, - Ticari araçlarda İBB çalışma ruhsatı süresini dolduran esnafımızın araç ruhsat sürelerinin bir yıl uzatılmasını, - Taksilerde kullanılan araçların segment dayatmasını kaldırılarak rekabet açılmasını, - Ticari araçlarda Ulaştırma Bakanlığımızın oluru ile uzatılan şoför çalışma yaş sınırının 69 yaş olarak güncellenmesini, - Takside kullanılan araçlarda ilk alım yaşının yıl sonuna kadar olan 0-2 yaş olarak sınırlanmasının süresiz de-vam etmesini istiyoruz.” Haber Merkezi

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