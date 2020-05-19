Tarımda altın çağ bu mu?

CHP Milletvekili Gürer, 1 ton buğdaya karşılık ancak 4 gram altın alınabildiğini söyleyerek çiftçinin; tarımda altın çağ yaşandığını iddia eden AKP’ye tepki gösterdiğini söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada tarımda yaşanan sorunları sıraladı ve çözüm tavsiyelerini anlattı. Korona virüs salgının en çok önemi fark edilen kesimlerin başında tarım sektörünün geldiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, salgından önce de onlarca sorunla boğuşan üreticilerin ve çiftçilerin salgınla beraber sorunlarının katlandığını ifade etti.

Üretici de pes diyecek

Ülkemizde kuru tarım yapılan bir tarlada dönümde ortalama 300 kilogram buğday elde edildiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Farklı bölgelerde bu düşüyor ya da aratıyor. Genel kabul bu yönde. Bir dönüm tarlanın üretim maliyeti kabaca hesaplandığında, gübre, mazot, ilaç, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcu ile birlikte 515 lirayı buluyor. Kendi işçiliğini ve emeğini hesaba katmazsa üretici dönüm başına sadece 60 lira kazanıyor. Çiftçi diyor ki, 2002 yılında 1 ton buğday satan üretici satıştan aldığı parayla 33 gram altın alabiliyordu. Ancak günümüzde 1 ton buğdayla sadece 4 gram altın alabiliyor. Son 20 yılda üreticinin 1 ton buğdaydan kaybı yaklaşık 29 gram altına denk geliyor. Böyle bir ortamda üretici ekim yapmak istemez ama başka yapacak iş olmadığı için mecburen ekime devam ediyor. Ancak şartlar bu şekilde devam ederse üretici de pes diyecek ve ekim yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Sadece aracılar kazanıyor

Gürer, “Ülkemizde tüm buğday ihtiyacını karşılayacak ekim alanlarımız var. Hatta ihracat yapabilecek alanlarımız da mevcut. Ancak biz ithalata yöneldik. Buğday ithalatımız geçen yılın ilk 3 ayına göre bu yılın aydı döneminde yüzde 21 oranında arttı” dedi. Gürer, Türkiye’nin tarımda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle çok sayıda tarımsal ürünü ithal eden bir ülke haline geldiğine dikkat çekti. Gürer, “Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Gübre, mazot, elektrik, ilâç fiyatları her yıl neredeyse yarı yarıya artıyor. Ancak üretici ürününü maliyetine bile satmakta zorlanıyor. Hasat dönemlerinde pek çok ürün için getirilen ithalatta vergi indirimi, yerli üreticiyi perişan ediyor. Tarlada 1 lira olan ürün marketlerde 5-6 liraya satılıyor. Bu durumda ne üretici kazanıyor ne tüketici ucuza ürün alabiliyor Sadece aracıların kazandığı bir sistem oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Yaman bir çelişki

Gürer, “Yem fiyatları aldı başını gidiyor. Çiğ süt destekleme fiyatlarını yerel seçimlerden önce 25 kuruşa çıkaran iktidar, seçimden hemen sonra 10 kuruşa düşürdü. Geçtiğimiz günlerde ise yeniden 15 kuruşa çıkardı. Bu tutarsızlıklar besiciyi üzüyor. Diğer yandan et fiyatları kesim yapılan hayvanın bazı bölümlerine gere 100 liraya kadar çıktığı oluyor. Ancak besici hayvanını kilosu 30-35 liradan kesime veriyor. Buradan yaman bir çelişki var” dedi. Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm ülkelerin tarımda kendine yeter hale gelme çabası içinde olduğunu anlatan Gürer, “Çözüm tarımdadır. Tarımı, üreticiyi desteklemez isek, girdi maliyetlerini düşürmezsek aradığımız ithal ürünü bile bulamayabiliriz. Çünkü ülkeler kendi halklarını korumak için ihracat ve ithalatla ilgili tedbirler almaya başladı. Çiftçimizi desteklemez isek, çiftçi tarımdan uzaklaşırsa, sorunu ithalatla çözmeye kalkarız ki bu Türkiye için çok büyük bir ekonomik soruna neden olur” diye konuştu.