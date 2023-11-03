TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Enflasyon, gelecek bahar düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Erkan, gerçekleştirmeye çalıştıkları para politikaları sonrasında, enflasyonda hızlı bir iniş beklediklerini belirterek, “Enflasyonda inişi, 2024 Mayıs’tan sonra bekliyoruz. Henüz enflasyonun görünümünde ‘belirgin bir iyileşme’ diyecek kadar bir süre geçmedi. Daha bunu söylemek için erken. Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi

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