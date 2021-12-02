Toyota’da görev değişimi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ’den yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo’nun Japonya’da yeni bir göreve atanması ile birlikte, şirketin Genel Müdür ve CEO’luğu görevini 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Erdoğan Şahin üstlenecek.

1965 yılında Elazığ’da doğan Erdoğan Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Toyota kariyerine 1992 yılında yeni kurulmuş olan Toyotasa organizasyonunda Kalite Mühendisi olarak başladı. İki yıllık Toyota Japonya eğitimi sonrası, 1994 yılında Türkiye’de üretilen ilk Toyota modeli olan 7.nesil Corolla’nın üretim hazırlıklarını yapan ekipte yer aldı. Şahin 1 Ocak 2022 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su olarak yeni görevine başlayacak. Erdoğan Şahin evli ve bir çocuk babası. Ekonomi Servisi

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