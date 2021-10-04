TÜİK % 19.58 diyor, ENAG % 44.70 dedi

TÜİK’E GÖRE YILLIK ENFLASYON 19,58’E YÜKSELİRKEN, BAĞIMSIZ OLAN ENFLASYON ARAŞTIRMA GRUBU DA YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 44.70 OLARAK HESAPLADI.

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında enflasyon yüzde 1,25 arttı. Yıllık enf- lasyon ise 19,58’e yükseldi. Bunun yanında, Enflasyon Araştırma Grubu da (ENAG) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre enflasyon Eylülde aylık yüzde 2.89 artarken, yıllık yüzde 44.70 arttı. TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak yüzde 1,25; yıllık olarak ise yüzde 19,58 arttı. TÜFE verilerine göre, TÜFE yıl başından bu yana 13,04 artış gösterdi; 12 aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 16,42 oranında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurtiçi üretici fiyat endeksini de (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre üretici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 43,96 artarken, aylık bazda ise yüzde 1,55 artış gösterdi. Üretici enf- lasyonu bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,50, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 33,83 arttı.

TüFE’DE EN FAZLA ARTIŞ GIDA GRUBUNDA

Yıllık TÜFE’ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 16,98’E YÜKSELDİ

“Çekirdek enflasyon” olarak adlandırılan özel kapsamlı TÜFE göstergesinde de rakam yüksek çıktı. Buna göre, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,50, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,72 artış gerçekleşti.

ENAG nasıl hesaplıyor?

ENAG, enflasyon verileriyle ilgili, metotları zaman zaman kamuoyunda tepki çeken TÜİK’ten farklı bir hesaplama yönetimi kullanıyor.

Bu doğrultuda akademisyenlerle çalışmalar yapıyor. ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK gibi anketler de yaptıklarını ancak bunun yanı sıra 7 milyon veriyle enflasyonu hesapladıklarını söylemişti. TÜİK, ‘kurumu itibarsızlaştırdığı’ gerekçesiyle daha önce ENAG hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.



İstanbul - anka