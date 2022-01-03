TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,84, imalatta yüzde 77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,14, su temininde yüzde 33,99 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,69, imalatta yüzde 18,88, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,41, su temininde yüzde 1,87 artış görüldü.

Sektörlerdeki değişimler

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 92,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 46,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 54,23, enerjide yüzde 112,76, sermaye malında yüzde 51,17 artış dikkati çekti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 21,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 12,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 16,50, enerjide yüzde 20,38, sermaye malında yüzde 15,53 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 21,45 ile giyim eşyası, yüzde 25,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 28,61 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 161,88, ham petrol ve doğal gaz yüzde 138,51, ana metaller yüzde 130,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en düşük artış yüzde 1,87 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 2,80 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,61 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 24,73, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 24,41, tekstil ürünleri yüzde 23,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 53,66 ile ulaştırmada oldu

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 13,58, Aralık 2020'ye göre yüzde 36,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2021'de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Aralık 2021'de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,13 ile eğitim oldu. Bu grubu, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme izledi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyasında görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Aralık 2020'ye göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Aralık 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden 18'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 33'nün ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2021'de aylık bazda en az yükseliş yüzde 13,23 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2021'de en yüksek artış, yüzde 39,14 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan"

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık 2021'de İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 16,43 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 23,2 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 42,08 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 41,97 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.

Aralık 2020'ye göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 32,75 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.