Çalışanlar en zor günlerini yaşıyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Çalışanların, 2021 yılı Ocak ayından Aralık ayının son gününe kadar hayatlarının en zor günlerini yaşadığını vurguladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 2021 yılı Ocak ayından Aralık ayının son gününe kadar emekçiler hayatlarının en zor günlerini yaşadığını belirterek, “2021 yılının özeti, emekçilere yönelik belirsizlik yaşanmasıdır. Ekonomik krizle yıpranan ülke ekonomisi ve AKP iktidarı emekçilerin yaşam şartlarını zorlaştıracaktır” dedi. TÜİK’in yayınladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi Aralık’ta 7 ayın en düşük seviyesini görerek 97,6 değerine düştüğünü söyleyen Mehmet Balık, 2021 yılının ekonomisini değerlendirdi:

İşte 2021’den satırbaşları

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, ‘Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’ diyerek ekonomik krizi, enflasyonu ve açlık-yoksulluğu ne kadar basite aldıklarını gösterdi.

- Hükümet ‘kur garantili mevduat’ icadıyla kamu kaynaklarının heba edilmesinin önünü açtı.

- Vatandaşlar yoksullukla boğuşurken bu yıl iğneden ipliğe neredeyse her ürüne zam geldi.

- İktidar özelleştirme hamlelerine devam ederek ülkeyi parsel parsel satmayı sürdürdü.

- Ekonomik kriz, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ekmek kuyruklarıyla kendisini gösterdi. Ülkenin çeşitli kentlerinde ekmek kuyruklarının utancı yaşandı.

- Benzin ve mazota gelen zamların hızına yetişilememektedir.

- Ülkedeki işsizlik oranı tavan yaptı, işsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişiye ulaştı.

- Dünya Sefalet Endeksi’nde 156 ülke içinde 21. sıraya düştük.

- Açıklanan asgarî ücret açlık sınırını altında kaldı. İktidar asgarî ücrete yüzde 50 zam yapmakla övünürken Birleşik Kamu-İş Ar-Ge birimi Aralık ayı açlık sınırı 4 bin 652 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 13 bin 598 liralık çıktı. Gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8 bin 946 liraya yükseldi.

- Gıda fiyatları 2021 yılının tümünde ise önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı.

- Geçen yıl maaşıyla 7000 yumurta alabilen asgarî ücretli şimdi ancak 3.700 yumurta alabilmektedir.

- 2022 bütçesinden vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır.

KDV SIFIRLANSIN

Balık, ekonomide işlerin kontrolden çıktığını belirterek, “Kurlar almış başını gidiyor ve nereye kadar gideceğini tahmin bile edemiyoruz. Şu anda ülkemizde hiç kimse yarının nasıl bir günle karşılanacağını bilememektedir. Konfederasyon olarak; iktidara yeni yılın bitiminde bir kez daha sesleniyoruz. Emekçilerin vergi yükü azaltılsın. Toplu sözleşme masasını yeniden kurun. Elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarındaki vergi ve kesintiler kaldırılsın zamlar geri alınsın. Tüm gıda ürünlerinde ve temel tüketim mallarındaki zamlar geri alınsın. KDV sıfırlansın” diye konuştu.