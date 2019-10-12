Turizm sektörü 2020'yi iple çekiyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, yönetim kurulu üyeleri Ali Bilir ve Nezih Hacıalioğlu ile İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Topaloğlu ile bir süre sohbet eden Bağlıkaya, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de gelecek turizm sezonunun daha iyi geçmesi temennisinde bulundu. Topaloğlu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle turizmin daha iyi olacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu da TÜRSAB'ın turizm anlamında önemli çalışmalar yaptığını aktardı. AA

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