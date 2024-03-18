Turizmde banka telaşı

Pandemiden sonra otellerin borçlarının 10 milyar dolara yaklaştığını belirten turizm sektörü temsilcilerine göre vefa anlaşmalarının bitmesi nedeniyle bankaların otellere el koyması tehlikesi arttı.

Her beş otelden üçüne bankalar el koyabilir. Sektör temsilcilerine göre turizmde gelişmeler endişe verici. Bu yıl 60 milyon turist hedefi de hayal oldu. TÜROB verilerine göre; 2023’te turizmin başkentleri Antalya ve İstanbul’da otel dolulukları geriledi. İstanbul’da doluluk oranı yüzde 74.6’tan yüzde 65.2 düşerken Antalya’da 2022’de yüzde 62.2 olan doluluk oranı 2023’te yüzde 56.2’ye indi. Türkiye genelinde 2022’de yüzde 53.6 olan doluluk oranı geçen yıl yüzde 49.1’e kadar düştü. Bu gelişmeleri Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Otellerin yüzde 70-75’i bankalara ipotekli. Bankalar otelcilere otelini sat borcumu öde, diyor” dedi. Haber Merkezi

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