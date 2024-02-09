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9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Türk-İş ek zam istedi

09 Şubat 2024, Cuma 10:07
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Atalay “Bunun adına ‘ek zam’ mı dersiniz, ‘iyileştirme’ mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı” çağrısında bulundu.

Artı Gerçek’in haberine göre, Türk-İş ve Hak-İş’in, 30 Ocak’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la yapılan toplantıdan ek zam ve taşerona kadro talebini rafa kaldırarak ayrılmasına tepkiler sürüyor. Bu toplantıda imzalanan ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü’yle sadece 230 bin işçinin Mayıs ayındaki zammının Ocak ayına çekilmesi kararı çıkarken, eleştiriler üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay önceki gün yeni bir açıklama yaptı. Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la kamu işçilerinin talebine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

‘OCAK AYINDAN SONRA 10 PUAN KAYBIMIZ OLUYOR’

Girişimleri sonucu, 29 Ocak’ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki ücret artışlarından sözleşme yürürlük tarihi farklı dönemde (mayıs) olan kamu işçilerinin de yararlandığını vurgulayan Atalay, bu sayede yaklaşık 230 bin kamu işçisinin ücret zammının öne çekildiğini belirtti. Atalay, TÜİK tarafından ocak ayı enflasyonun yüzde 6,7 olarak açıklandığını hatırlatarak, “Ocak’tan sonra en az 10 puan kaybımız oluyor. Bu az bir kayıp değil. Bunu kök ücrete, ikramiyeye, 237 bin insana vurduğun zaman, 6 aylık maaşı ve 2 ikramiyeyi de eklediğin zaman büyük bir yekun tutuyor” dedi. 

Haber Merkezi

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