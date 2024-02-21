Türkiye’de çiftçi sayısı düştü

Niğde Milletvekili ve Tarım Orman Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizde ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 177 bin 880 kişi olduğunu açıkladı.

2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 177 bin 880 kişi olduğunu, bunlardan 167 bin 547 çiftçinin sözleşmeli bitkisel üretim yaptığını bildiren Bakan Yumaklı, 2022 yılında 77 bin 000 çiftçinin şeker pancarı üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. AKP hükümetleri döneminde hem tarım alanlarının hem de çiftçi sayısının belirgin bir şekilde azaldığını belirten Gürer, “Bunun tek nedeni AKP’nin iş bilmez yöneticilerinin hatalı tarım politikalarıdır. Üretici başta gübre ve yem olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış karşısında tarım yapamaz duruma gelirken, siyasi iktidar çözümü ithalatta bulmaya çalıştı ama bu kez de artan ürün fiyatları tüketiciyi mağdur etti. Böylece bir tarım ülkesi olan Türkiye, ne yazık ki tarımsal ürünlerde de ithalatçı konusuna düştü. Ürününe değer bulamayan üretici ise üretimden uzaklaşmak zorunda kaldı” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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