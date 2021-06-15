Türkiye, en az destek sağlayan ülkelerden biri

Uluslararası Para Fonu’nun dördüncü madde konsültasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, Türkiye’nin pandemide vatandaşlara ve şirketlere en az doğrudan destek sağlayan ülkelerden biri olduğu belirtildi.

IMF’nin raporuna göre pandemide Türkiye’nin vatandaşlara, şirketlere ve çalışanlara sağladığı doğrudan desteklerin tutarı gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2’si ile sınırlı kaldı. Bu oran, gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika, Arnavutluk, Mısır ve Pakistan’dan sonra en düşüğü.

T24’ün haberine göre, Tayland, Brezilya, Şili gibi ülkeler ise pandemide vatandaşlarına ve firmalara, GSYH’larının yüzde 10’una yaklaşan destekler sağladılar. IMF, buna karşılık Türkiye’nin pandemide kredi desteğini en çok kullanan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. IMF’ye göre Türkiye, firmalara yönelik kredi geri ödeme ertelemeleri, kredi garantilerinden oluşan finansal desteklerin milli gelire oranında, gelişmekte olan ülkeler arasında Peru’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.