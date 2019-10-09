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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Uluslararası Helal Turizm Derneği Endonezya'ya çıkarma yaptı

09 Ekim 2019, Çarşamba 19:02
​Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Başkanı Yusuf Geçerler, IHATO Başkan vekili ve Tatilal Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aydın ile genel sekreter Emrullah Ahmet Turhan, Indonesia Halal Lifestyle Center'ın (IHLC) misafiri olarak Cakarta'ya gitti.

Halal Tourism Benchmarking Workshop adında yapılan çalıştayda Türkiye'nin helal turizm konusunda yaptıkları, otel uygulamaları, acenta uygulamaları ve Helal Turizm turist profili raporunun sunumları yapıldı.

Program Cakarta Valisi Mr. Dadang Solihin, IHLC Başkanı Ms. Sapta Nirwander ve Endonezya Türkiye Başkonsolosu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın konuşmaları ile başladı. Akabinde sunumlar gerçekleştirildi.

Program sonunda basın önünde IHLC ve IHATO arasında işbirliği ve ortak çalışmalar adına bir protokol imzalandı ve düzenlenen basın toplantısı ile program sona erdi.

ORTAK OLARAK YAPILABİLECEKLER KONUŞULDU

IHATO heyeti akabinde Endonezya'da helal belgelendirme faaliyetleri yapan Bogor Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirerek, burada ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, heyet Endonezya ulema heyeti hakkında da bilgi aldı. 3. Helal Turizm Kongresi'nde ortak çalışamalar yapmak adına karşılıklı sözler alındı. 

ENDONEZYA SEYAHAT ACENTALARI İLE GÖRÜŞME

IHATO heyeti son olarak Ancol Eco Park olarak bilinen Okyanus kenarındaki rekreasyon alanında yerinde incelemelerde bulunarak, Endonezya seyahat acentaları birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Acentalara Türkiye'deki oteller ve uygulabilecek paketler hakkında bilgi verilirken, onların neler yaptığı ve ortak yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Akabinde IHATO heyeti ile Endonezya Seyehat Acentaları Birliği'nin yemeğinin ardından toplantı sona erdi.

AYDIN: GÖRÜŞMELERİMİZİN NETİCESİ 2020'DE

Toplantıların ardından kısa bir açıklama yapan Tatilal Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aydın, "Bu görüşmelerinin neticesini 2020 sezonunda yeni hiç ulaşılmamış Endonezyalı turistlerin ülkemize gelmesiyle ekonomiye vereceği katkıyla göreceğiz" dedi.

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