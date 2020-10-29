Üreten çiftçi zararda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkşeker tarafından 336 lira olarak belirlenen A kotası şeker pancarı taban fiyatının beklentilerin çok altında kaldığını söyledi.

Recep Gören - Ankara

Üretim maliyetinin geçen yıla göre yüzde 50’den fazla arttığını söyleyen Gürer, geçen yıl 300 lira olan 16 polar şeker pancarında bu yılki artış oranının yüzde 11’de kalmasının üreticilerde şok etkisi oluşturduğunu ifade etti. Sene başında 5.80 TL olan dolar kurunun bugün 8.30 TL’ye çıktığına işaret eden Gürer, “Ocak ayında 58 bin lira karşılığında 10 bin dolar alıp bir kenara koyan vatandaş hiç üretmeden bugün 25 bin lira kazanç elde etti.

Döviz kurlarında durdurulamayan artışıyla ilgili olarak, sermaye sahipleri ve üreticiler bakımından kâr-zarar dengesi kıyaslaması da yapan Gürer şunları söyledi: “Sene başında dolar kuru 5.80 TL idi. 10 ay sonra geldiğimiz noktada dolar 8.30 TL’ye yükseldi. Dolar 2.50 TL arttı. Doların artış oranı sene başından bu yana yüzde 43’ü geçti. Ocak ayında 58 bin lira karşılığında 10 bin dolar alıp bir kenara koyan vatandaş, 10 ay önce aldığı doları bugün TL’ye çevirirse 83 bin lira alacak. Yani 10 ayda 25 bin lira kâr etmiş olacak. Dolardaki artışı pancar üreticileri açısından değerlendirdiğimizde ise ortaya vahim bir tablo çıkıyor. 10 bin dolar karşılığı bir maliyetle 58 bin lira harcayarak ekim yapan üretici, ürettiği üründen, hiç çalışmadan 25 bin lira kazanan vatandaş kadar para kazanamayacağı gibi zarar edecek…”