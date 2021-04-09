Üretici ve market farkı 8 kat oldu

Türkİye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayında vatandaşlarımızın gıda ihtiyacının eksiksiz karşılanması ve sağlıklı beslenmesinin önem arz ettiğini, bu ayda gözlerin gıda fiyatlarına çevrildiğini belirterek, “Tüm kesimler sorumlu davranmalı, artan talep suiistimal edilmemeli, Ramazan fırsatçılığı yapılmamalı, tedbirler zamanında alınmalıdır” dedi.

Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaştığını bildiren Bayraktar, “Bir önceki ay üretici market fiyat farkı yaklaşık 5 kata çıkmıştı. Zira üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir. Ramazan ayını bu yıl da, pandemi sürecinde idrak edeceğiz. Bu nedenle bütün kesimler sağduyulu davranmalı, halkımızın ekmeği ile oynamak isteyen spekülatörlere fırsat verilmemelidir” diye konuştu.

ÇİFTÇİLERİMİZ DESTEKLENMELİ

Gıda arzında sıkıntı yaşanmaması için çiftçilerimizin desteklemesinin, üretimin devam etmelerini sağlamanın zorunluluk olduğunu ifade eden Bayrak, “Aksi takdirde gıda ürünlerini üretmede sorun yaşanacak, ya da çok pahalı olduğu için satın alamayacağız. Üretilen gıdaların tüketiciye ulaştırılması konusunda da özenli davranılması, pazarlama sürecinde sorun yaşanmaması için önlem alınması gerekmektedir. Ramazan ayı içerisinde iftarı bekleyen tüketicilerimizin taze gıdaya erişimi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi