Üretim düşüyor, batık kredi artıyor

İmalat sanayiİnin kullandığı nakdi krediler yüzde 25.8 artışla 481.2 milyar liraya çıkarken, bu kesimin takipteki (batık) kredileri de yüzde 56.6 artarak 20.5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan imalat sanayii, özellikle son 1 yıldır zor bir dönemde geçiyor. Ekonomik kriz ve talep yetersizliği sebebiyle imalat sanayiinde üretim son 6 aydır kesintisiz düşerken, sanayicilerin hem kredi borçları hem batık kredileri artıyor. Batık kredilerin tutarı Şubat ayı itibarıyla son 1 yılda yüzde 56.6 arttı. Cumhuriyet’ten Serhat Aligil’in haberine göre, TÜİK verilerinde imalat sanayiide takvim etkisinden arındırılmış yıllık üretim Şubat ayında yüzde 5.5, Ocakta yüzde 7.6, 2018 Aralık’ta yüzde 10.8 düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Şubat sonu itibarıyla son 1 yılda imalat sanayinin kullandığı nakdi krediler yüzde 25.8 artışla 481.2 milyar liraya çıkarken, bu kesimin takipteki (batık) kredileri de yüzde 56.6 artarak 20.5 milyar liraya yükseldi.

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Vergiler düşürülsün

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, yem fiyatlarının düşmesi için ürün ham maddelerindeki KDV ve gümrük vergilerinin indirilmesi gerektiğini belirtti. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası (ATO), TÜRKİYEM-BİR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Et, Süt, Yem Kardeşliği” başlıklı toplantı düzenlendi. Karakuş yem fiyatları konusunda, “Yem fiyatlarının düşmesi için karma yeme yüzde bazında destek verilmeli, tüm yem ham maddelerinde KDV ve gümrük vergileri düşürülmeli, transgenik ürünlerdeki sorun çözülmeli, devletin elinde olan ve yem maliyetlerini etkileyen faktörler gözden geçirilmeli, yem ham madde fiyatlarında istikrar sağlanmalı, süt/yem, et/yem fiyat pariteleri dengelenmelidir.”ifadelerini kullandı.

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İnşaat maliyeti yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,22 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi şubatta Ocak ayına göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,22 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,24, işçilik endeksinde yüzde 0,23 artış oldu. Geçen yılın Şubat ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,49, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,44 yükseliş kayıtlara geçti. Şubatta ocak ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,04, işçilik endeksinde yüzde 0,21 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 27,67, işçilik endeksi yüzde 26,95 yükseldi. Ankara - aa

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Dolarda petrol hareketliliği

Dolar/TL, piyasaların tatil olmasıyla sakin seyrettiği birkaç günün ardından hareketlendi. Artan petrol fiyatı TL’yi negatif etkilerken 24 nisan günü dolar kuru piyasada 5.85’e çıktı. Dolar/TL cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan’da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin. Geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul’da seçim belirsizliğinin ortadan kalkarak Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100’a kadar gerilemiş ancak kalıcı olamayarak 5.80 - 5.85 seviyesine yükselmişti. ABD’nin bu muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol fiyatları sert yükselirken, brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 artışla 75 dolara yaklaşarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol fiyatı geçen hafta 62 dolardaydı.