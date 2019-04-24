"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Üretim düşüyor, batık kredi artıyor

24 Nisan 2019, Çarşamba 17:32
İmalat sanayiİnin kullandığı nakdi krediler yüzde 25.8 artışla 481.2 milyar liraya çıkarken, bu kesimin takipteki (batık) kredileri de yüzde 56.6 artarak 20.5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan imalat sanayii, özellikle son 1 yıldır zor bir dönemde geçiyor. Ekonomik kriz ve talep yetersizliği sebebiyle imalat sanayiinde üretim son 6 aydır kesintisiz düşerken, sanayicilerin hem kredi borçları hem batık kredileri artıyor. Batık kredilerin tutarı Şubat ayı itibarıyla son 1 yılda yüzde 56.6 arttı. Cumhuriyet’ten Serhat Aligil’in haberine göre, TÜİK verilerinde imalat sanayiide takvim etkisinden arındırılmış yıllık üretim Şubat ayında yüzde 5.5, Ocakta yüzde 7.6, 2018 Aralık’ta yüzde 10.8 düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Şubat sonu itibarıyla son 1 yılda imalat sanayinin kullandığı nakdi krediler yüzde 25.8 artışla 481.2 milyar liraya çıkarken, bu kesimin takipteki (batık) kredileri de yüzde 56.6 artarak 20.5 milyar liraya yükseldi.

***

Vergiler düşürülsün

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, yem fiyatlarının düşmesi için ürün ham maddelerindeki KDV ve gümrük vergilerinin indirilmesi gerektiğini belirtti. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası (ATO), TÜRKİYEM-BİR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Et, Süt, Yem Kardeşliği” başlıklı toplantı düzenlendi. Karakuş yem fiyatları konusunda, “Yem fiyatlarının düşmesi için karma yeme yüzde bazında destek verilmeli, tüm yem ham maddelerinde KDV ve gümrük vergileri düşürülmeli, transgenik ürünlerdeki sorun çözülmeli, devletin elinde olan ve yem maliyetlerini etkileyen faktörler gözden geçirilmeli, yem ham madde fiyatlarında istikrar sağlanmalı, süt/yem, et/yem fiyat pariteleri dengelenmelidir.”ifadelerini kullandı.

***

İnşaat maliyeti yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,22 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi şubatta Ocak ayına göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,22 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,24, işçilik endeksinde yüzde 0,23 artış oldu. Geçen yılın Şubat ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,49, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,44 yükseliş kayıtlara geçti. Şubatta ocak ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,04, işçilik endeksinde yüzde 0,21 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 27,67, işçilik endeksi yüzde 26,95 yükseldi. Ankara - aa 

***

Dolarda petrol hareketliliği

Dolar/TL, piyasaların tatil olmasıyla sakin seyrettiği birkaç günün ardından hareketlendi. Artan petrol fiyatı TL’yi negatif etkilerken 24 nisan günü dolar kuru piyasada 5.85’e çıktı. Dolar/TL cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan’da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin. Geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul’da seçim belirsizliğinin ortadan kalkarak Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100’a kadar gerilemiş ancak kalıcı olamayarak 5.80 - 5.85 seviyesine yükselmişti. ABD’nin bu muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol fiyatları sert yükselirken, brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 artışla 75 dolara yaklaşarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol fiyatı geçen hafta 62 dolardaydı.

Okunma Sayısı: 566
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.