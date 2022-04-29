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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ürün azalacak, fiyat artacak

29 Nisan 2022, Cuma 18:45
Son haftalarda Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle meyve çiçekleri dondan etkilendi. Fındık bahçelerinin don sonrası durumunu gözlemleyen Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, yüzde 10-15 oranında kayıp olduğunu söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre fındıktaki bu kaybın, belirlenecek yeni fiyatlarda etki yaratacağını ifade eden Tütüncü, fiyat artışının gündeme geleceğini belirtti. Fındıkta rekoltenin doldurulamaması durumunda fiyatların etkileneceğini söyleyen Tütüncü, “Diğer yandan üreticinin elinde fındık kalmadı. Fiyatlar artacaktır. 24-25 liradan kapattığımız fındık sezonunun, rekolte azlığı nedeniyle bu sezon 39-40 liradan kapanacağını düşünüyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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  • H.Bulat

    29.4.2022 23:44:57

    Emekliyim. Tansiyon kalp damar hastasıyim kaç yıl oldu bilemiyorum ama yarım kilo bile alamiyorum.Bazen 100 gr aliyorum kilosu 150 tl olmuş. Ben yemedikyen sonra varsın kimse yiyemesin. Dolar Avro uğruna ihrac edilsin.Bir Alman ürettiği mercedese wasvagene doya doya binerken. Biz fındığımizdan doya doya yemeyi tadamiyoruz bile. Devlet kalp damar rahatsızlıgi olan raporlu hastalara %80 subvanseli finđık satsa keşke.Bu kadar hapları içmezdik.

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