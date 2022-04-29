Ürün azalacak, fiyat artacak

Son haftalarda Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle meyve çiçekleri dondan etkilendi. Fındık bahçelerinin don sonrası durumunu gözlemleyen Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, yüzde 10-15 oranında kayıp olduğunu söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre fındıktaki bu kaybın, belirlenecek yeni fiyatlarda etki yaratacağını ifade eden Tütüncü, fiyat artışının gündeme geleceğini belirtti. Fındıkta rekoltenin doldurulamaması durumunda fiyatların etkileneceğini söyleyen Tütüncü, “Diğer yandan üreticinin elinde fındık kalmadı. Fiyatlar artacaktır. 24-25 liradan kapattığımız fındık sezonunun, rekolte azlığı nedeniyle bu sezon 39-40 liradan kapanacağını düşünüyoruz” dedi. Haber Merkezi

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