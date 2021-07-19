Uzaktan çalışma kalıcılığı artacak

Pandemide değişimden en çok etkilenen alanların başında çalışma modelleri geliyor. Strategy Analytics tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünya çapında uzaktan çalışan iş gücünün 2022’de kalıcı olarak % 42.5’lara yükselmesi bekleniyor.

Hibrit çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte sanal toplantı ve faaliyetlere olan ilgi de artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin pandemi sonrasında kalıcı olabileceğini ortaya koyuyor. Deloitte Türkiye’nin geçtiğimiz dönemde yayınladığı raporunda ‘Pandemi sonrasında evden çalışma şirketinizde daha fazla uygulanmalı mı?” sorusuna evet cevabı verenlerin oranının % 72.9 olduğu görülüyor.

Artacak

Pandemi, hayatın her alanında köklü değişikliklere yol açtı. Bu değişimden en çok etkilenen alanların başında ise çalışma modelleri geliyor. Strategy Analytics tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre dünya çapında uzaktan çalışan iş gücünün 2022’de kalıcı olarak % 42.5’lara yükselmesi beklenmekte. Kariyer sitesi Flexjobs tarafından yapılan anket ise uzaktan çalışma modelinin, çalışanlar tarafından en çok aranan avantaj olduğunu gösteriyor. Ankete katılan çalışanların % 81’i uzaktan çalışma veya hibrit çalışma sisteminin en çok tercih ettikleri çalışma modeli olduğunu belirtiyor.

Recep Bozdağ - YALOVA

recepbozdag@yeniasya.com.tr