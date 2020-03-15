Vergi ve SGK’lar ertelenmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs sebebiyle esnaf ve sanatkarların Mart ayındaki vergi ödemelerinin ertelenmesini istedi.

Korona virüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Mart ayındaki vergi ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde Corona virüsten dolayı okulların tatil edilmesiyle özellikle toplu taşımacılık yapan esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımızın müşterisi azalıyor. Minibüs, dolmuş, halk otobüsleri, kantinler, pastaneler, lokantalar, kuaförler, konfeksiyon işletmeleri gibi toplu kullanım alanlarında işler durma noktasına geldi. Oysa Mart ayı esnafımız için adeta dert ayıdır. Corona virüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız için Mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli” dedi. Palandöken, ayrıca, esnaf ve sanatkara en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilmesi gerektiğini de söyledi. AHMET TERZİ - ANKARA

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