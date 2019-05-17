Yaş çayda taban fiyat yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2.90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3.03 lira olarak belirlediklerini söyledi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığının Rize’de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı. “Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” diyen Pakdemirli, ÇAYKUR’un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticarî marka olduğunu söyledi. Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize’ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2.90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 3 Kuruş olarak belirledik” dedi.

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