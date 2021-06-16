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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yoksullaştık

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:05
YOKSULLUK ORANI 2018’DE % 21,3 İKEN 2019’DA % 21,9’A ÇIKTI. CİDDÎ MADDÎ YOKSUNLUK ORANI İSE % 26,3’TEN % 27’4 YÜKSELDİ.

TÜİK’İn medyan gelirin yüzde 60’ını dikkate alarak belirlediği göreli yoksulluk oranı ise 2018’de yüzde 21,3 iken 2019’da yüzde 21,9’a çıktı.

Ciddi maddi yoksunluk oranı ise yüzde 26,3’ten yüzde 27’4 yükseldi. Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddî yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık ihtiva eden yemek yiyebilme ve evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme durumu ile ilgili hane halklarının algılarını yansıtıyor.

Bu dokuz maddeden en az dördünü karşılayamayanlar, ciddî maddî yoksunluk içinde kabul ediliyor. Hanelerin yüzde 59,3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 37,3’ü iki günde bir et, tavuk ya da balık ihtiva eden yemek masrafını, yüzde 32,2’si beklenmedik harcamaları, yüzde 20,3’ü evin ısınma ihtiyacını, yüzde 58,0’ı eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti. Sürekli yoksulluk oranı da bir önceki yıla göre 1,0 puan artarak % 13,7 oldu.

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