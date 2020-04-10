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10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Yoksulluk daha da artabilir

10 Nisan 2020, Cuma 00:59
Uluslar arası sivil toplum kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre koronavirüs salgını dolayısıyla yarım milyar kişi daha yoksullaşabilir.

Uluslar arası sivil toplum kuruluşu Oxfam’ın yayınladığı “Yoksulluk Değil, Onurlu Bir Yaşam” raporunda, Koronavirüs salgını dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere âcil yardım yapılmaması durumunda, yarım milyar kişinin daha yoksulluğa itilebileceği belirtildi. Oxfam, gelecek hafta düzenlenecek Dünya Bankası, IMF ve G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde dünya liderlerini, yoksul ülkeleri ve yoksul toplumları salgın karşısında ayakta tutabilmek amacıyla “Herkes İçin Ekonomik Kurtarma Paketi” üzerinde anlaşmaya çağırdı.

Nüfusun yarısı yoksullaşabilir

Oxfam’ın “Yoksulluk Değil, Onurlu Bir Yaşam” raporundaki analizlere göre, hükümetlerin virüsün yayılımını önlemek için durdurdukları ekonomik faaliyetler sebebiyle küresel nüfusun yüzde 6 ila 8’i yoksullaşabilir. Bu durum, yoksulluğa karşı yürütülen küresel mücadelenin on yıl geriye gitmesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bazı bölgelerde ise 30 yıl geriye gitmesi anlamına geliyor. Küresel nüfusun yarısı salgın sonrasında yoksulluk sınırının altına düşebilir. 

BÜTÜN borçlar Âcil durdurmalı

Oxfam’ın Genel Müdürü Jose Maria Vera, “Salgının sebep olduğu ekonomik sıkıntılar küresel olarak hissediliyor. Gelişmekte olan ülkelerin 2020’ye ait bütün borç ödemelerini âcil olarak durdurmalı ve diğer borç veren kurumları da aynısını yapmaya teşvik etmeli” açıklamasında bulundu.

Kriz eşitsizlikleri daha da keskinleştiriyor

Krizin ekonomik etkileri, mevcut eşitsizlikleri daha da keskinleştiriyor. Dünya genelinde, her beş işsizden sadece biri işsizlik ödeneği alıyor. Yine dünya genelinde iki milyar kişi enformel sektörde çalışıyor ve ücretli hastalık izninden yoksunlar. Türkiye’de ise ekonomistlerin yaptığı tahminlere göre, salgın sebebiyle istihdam talebindeki düşüş 5,3 milyon ile 8 milyon kişi arasında olacak ve toplam işsiz sayısı 9-10 milyonu bulacak.

İstanbul – Yeni Asya 

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