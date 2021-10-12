Yüzde 94'ümüz online alışveriş yaptı

TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİCİLERİN YÜZDE 94’Ü SON BİR YILDA EN AZ BİR KEZ ONLİNE ALIŞ VERİŞ YAPTI. ONLİNE ALIŞ VERİŞ SEPETLERİ YAKLAŞIK 186 TL’YE DOLDURULDU. TÜKETİCİLER PANDEMİDE DİJİTALE YATIRIM YAPAN MARKALARI TERCİH ETTİ.

Ipsos tarafından Türkiye’deki 5 bin kişilik katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 94’ü son bir yılda en az bir kez online alış veriş yaptı. Hızlı tüketim ürünlerinde bu oran yaklaşık yaklaşık 70’i buldu. Bir sepete ortalama 186 TL ödendi. Cisco AppDynamics, pandeminin başlangıcından bu yana tüketicinin dijital hizmetlere olan güveninin arttığını ortaya koyan bir rapor yayımladı. Dünya çapına 13 binden fazla tüketicinin dijital davranışlarını inceleyen araştırmada tüketicilerin artık dijitaldeki kötü alış veriş dene- yimine ikinci bir şans vermediği belirtiliyor. Tüketicilerin yüzde 72’sinin ise dijitalleşmeye yatırım yaparak hizmet kalitesini arttıran markalara bağlılığının arttığı vurgulanıyor.

DİJİTALLEŞMEYE TALEP YÜZDE 76’YA YÜKSELDİ

Tüketicinin pandemiyle birlikte dijitalleşen markaları tercih ettiğine değinen dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Tüketicilerin yüzde 76’sının şirketlerin dijitalleşmesi konusundaki beklentisi 2020’nin başından bu yana arttı. Dijitaldeki müşteriyle kurulacak doğru ve etkili iletişim, hedef kitleyi büyütecek ve kârlılık oranını arttıracak en kritik basamaklardan biri.

Basamakları sağlam adımlarla çıkmak için marka hedefine uygun olarak geliştirilmiş dijital pazarlama stratejilerinden güç almak, içinde bulunduğumuz dijital çağın bir zorunluluğu.” açıklamasında bulundu.

İstanbul - Seyhan Şentürk