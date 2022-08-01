Zamlar alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

İĞNEDEN İPLİĞE TÜM ÜRÜNLERDE GÖRÜLEN Yüksek fiyat artışları, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Artık her 3 kişiden birinin alışverişte tek kriteri “en ucuz” ürünü satın almak.

Son dönemlerde iğneden ipliğe tüm ürünlerde görülen fiyat artışları, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Avantajix.com düzenlediği ankette, üyelerinden rastgele seçtiği 2 binine, “Alışveriş yaparken öncelikli kriteriniz nedir?” diye sordu. Ankete katılanların bu soruya verdiği en popüler cevap yüzde 45 ile fiyat/performans açısından “uygun uyan” oldu. Tek kriteri “en ucuz” olanların oranı ise yüzde 35 oldu.

EN PAHALI ÜRÜN ALANLARIN ORANI

“En ucuzu da almam, en pahalıyı da ortasını tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 15 olurken, “En pahalı ürün en kaliteli üründür” anlayışına sahip olup, alışveriş yaparken tercihini hep en pahalıdan yana kullananların oranı ise yüzde 5’te kaldı.

“EN UCUZ” ÜRÜNLERİN MÜŞTERİSİ ARTTI

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “2018 yılında da aynı anketi yapmıştık. Son 4 yıldaki en büyük değişim tek kriteri en ucuz ürün olanlarda. Bu kişiler üründe kaliteyi önemsemezler, ihtiyaçlarını karşılamak yeter onlar için. Kırık yumurta, kırık pirinç, çakma ürün, defolu giyecek almaktan çekinmezler. Önceki ankette bu kişilerin oranı sadece yüzde 10’du, bugün bu oran yüzde 35’e kadar yükselmiş durumda. Alışverişlerinde fiyat/performans açısından en uygun fiyatlı ürün tercih edenlerin oranı geçmişte yüzde 65’ler civarındaydı. Bu kesimin üçte birinin tercihinin artık ‘En Ucuz’a kaydığını gözlemliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ONLİNE ALIŞVERİŞ TERCİH EDİLİYOR

En ucuz ya da uygun fiyatlı ürün arayışındakilerin alışverişte online platformları tercih ettiklerini bildiren Kayral, “Dijital alışverişte, karşılaştırma sitelerini kullanarak her ürünün en ucuzuna, en uygun fiyatlısına birkaç saniyede ulaşabilirsiniz” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi