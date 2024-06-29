Zengine ek vergi kaçınılmaz

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, “Asgari ücret ve emekliye zam yapmaya yanaşmayan iktidar, elektriğe yüzde 38 zam yaptı.

Haklı olarak tepki çeken bu zamların devam etmesi beklenirken varlıklı kesimlere ek vergiler getirilmesinin artık kaçınılmaz hale geldiği söylenebilir” yorumunu yaptı. Erdal Sağlam, yazısında şu düşüncesini dile getirdi: “İktidarı yüksek elektrik zammından sonra, vergi paketiyle birlikte varlıklı kesimlere getirilecek maddelerden vazgeçme ihtimali, bence artık çok zor. Dar gelirli maaşına zam alamazken, elektriğe bu kadar zam çok büyük tepkilere neden oldu. Yeni zamlar bu tedirginliği iyice artırabilir. Böyle bir ortamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan şirketlere asgari vergi, nereden buldun yasası, yap-işlet projelerindeki verginin artırılması gibi maddelerin paketten çıkarılmasının büyük tepki çekeceğini bence görecektir. Umarız öyle olur yoksa toplumsal tepkilerin büyümesi kaçınılmaz olabilir. Özetle; programın acı ilacını sadece vatandaş değil, artık özel sektör de tadacak gibi gözüküyor. “