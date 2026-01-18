Kar ve oyun

Kitap Köşesi

Kar yağmıştı. Vız vız “İşte kar yağıyor” dedi. Kar, arılar için tatil ve oyun demekti. Pembe gelince kar topu oynadılar. Sessiz ve sakinlik ortama huzur veriyordu. Sonra birden çığ düştü. Gittikçe büyüyen çığ ancak ağaca çarparak durabildi. Sonra anlaşıldı ki aslında çığ değil kar böceğiymiş. Kar böceği çığ şakası yaparak vız vız ve Pembeyi korkuttu. Benim de kar ile ilgili bir hatıram var. Bir gün babamla birlikte Höyüktepe denilen bir yere gittik. Babam, ben ve kardeşim kar topu oynadıktan sonra kardan adam yapmaya karar verdik. Öyle büyük bir kardan adam yaptık ki babamın boyundan bile daha uzun oldu. Sonra biraz zaman geçince kardan adamımızın rüzgârın da etkisiyle devrildiğini gördük ve üzüldük. Sizin de kar ile ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?