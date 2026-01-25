"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Kış uykusu

Elifnur ÇALIK
25 Ocak 2026, Pazar
Kış mevsiminde uykusu gelen Vız vız “Ben de Kocaoğlan gibi uyumak istiyorum.” dedi. Kocaoğlan’ın dışarıda yattığını fark etti ve hemen evinde uyuması konusunda uyardı. Kocaoğlan teşekkür ederek mağaraya uyumaya gitti. Sonra Vız vız’ın o kadar çok uykusu geldi ki kovana kadar dayanamayıp kar üstünde uyumaya başladı. Birden uyuduğu yer hareket etti. Kardan adamın üstünde uyuduğu için uyanmak zorunda kaldı. Benim de buna benzer bir hatıram var. Geçen sene okuldayken kar yağdığını gördük. Herkes cama meraklı gözlerle bakmaya başladı. Bütün arkadaşlarım kar topu oynamak istediler. 3 gün tatil olduğu haberi gelince herkes çok mutlu oldu. Vız Vız’ın aksine uyumak yerine bol bol kar topu oynayarak bu üç günü değerlendirmeye çalıştık. Sizin de böyle bir hatıranız var mı can kardeşlerim?

