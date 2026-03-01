"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Ramazan gelince

Elifnur ÇALIK
01 Mart 2026, Pazar
Vız vız: “Ramazan geldi, hoş geldi arkadaşlar” dedi. İnsanlar oruç tutarken biz, yani arılar ve hayvanlar oruç tutmuyoruz. Çünkü Allah yalnızca insana oruç tutmayı emretti. Biz arıları da insanlara hizmet etmek için yarattı. İnsanlar bizim balımızla iftar ve sahur yapıyorlar diye mevzuyu özetledi. Benim de Ramazan ayı ile güzel bir hatıram var. Her sene Ramazan ayı gelmeden oturma odasını süsleriz. Bu süsleme bizi çok mutlu eder. Bu sene de kardeşimle birlikte heyecan içinde Ramazan ayını bekledik. Diğer seneler den farklı olarak bu sefer süslerimizi mutfaktaki perdeye astık. Bence çok güzel oldu. Ailecek çok beğendik. Yemek ve iftarlarımız daha keyifli geçiyor. En küçük kardeşimiz Said bile tebessüm ediyor. Galiba o da çok beğendi. Sizin de Ramazan ayı ile ilgili hatıranız var mı can kardeşlerim?

