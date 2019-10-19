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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kindness of Our Prophet (Pbuh)

19 Ekim 2019, Cumartesi 14:01
Hz. Enes (may Allah be pleased with him) explained the kindness of Our Prophet (peace be upon him) as follows:

‘When the Messenger of Allah came face to face with someone, he would not turn his face away until the other person turned his face away or left. He would never extend his legs to anyone sitting in front of him. He would greet anyone he met before they did.’

Translation: Zeynep Göver

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