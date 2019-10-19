Kindness of Our Prophet (Pbuh)

Hz. Enes (may Allah be pleased with him) explained the kindness of Our Prophet (peace be upon him) as follows:

‘When the Messenger of Allah came face to face with someone, he would not turn his face away until the other person turned his face away or left. He would never extend his legs to anyone sitting in front of him. He would greet anyone he met before they did.’ Translation: Zeynep Göver

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