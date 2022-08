Hukukçulara Köprü gönderildi

Yeni Asya Medya Grup tarafından üç aylık fikir dergisi olarak yayınlanan KÖPRÜ dergisinin son sayısında “Bediüzzaman Said Nursi’nin Müdafaaları” ele alındı.

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da “Bediüzzaman Said Nursi’nin Müdafaaları” başlığı altında düzenlenen masa çalışmalarında sunulan tebliğlerin bir kısmı KÖPRÜ dergisinin yeni sayında yayımlandı. Bediüzzaman Said Nursi, fikirlerinden ve eserlerinden dolayı dünya hukuk tarihinde eşine az rastlanır ölçüde baskılara, kovuşturmalara ve yargılamalara maruz kalmış bir İslam alimi. Bediüzzaman Said Nursi’nin mahkeme müdafaaları sadece kendi müdafaası değil çağlar boyu devam eden ve kıyamete kadar da devam edecek dâvâların, zulüm ve haksızlığa karşı hak ve adaletin müdafaası ve mücadelesidir. Yeni Asya Medya Grup İzmit Temsilciliği tarafından bu önemli eser, Kocaeli Barosu Başkan ve üyelerine, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerine, Kocaeli Adliyesi Hakim ve Savcılarına konuyu anlatır kısa bir mektup ile gönderildi.

İzmit - Ali Dönmez