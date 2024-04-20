"Toplumun Temeli Aile" konuşulacak

Risale-i Nur Enstitüsünün, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi ile ortaklaşa düzenlediği “Toplumun Temeli Aile” konulu Panel, 28 Nisan Pazar günü Ankara’da Afitab Kültür Merkezinde yapılacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yapacağı panelin açış konuşmasını Yeni Asya AŞ ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik yapacak. Panelde Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Doç. Dr. Kenan Taştan, Doç. Dr. Veysel Kasar ile eğitimci-yazar Sebahattin Yaşar konuya farklı açılardan bakan yaklaşımlarını sunacaklar.

Bu yıl 17ncisi yapılacak Risale-i Nur Kongresinde, Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi’nin bakış açısını esas alınarak “Toplumun Temeli Aile” konusunu incelemek ve tartışmak için, 26-27 Nisan’da 6 ayrı masada toplam 85’i aşkın akademisyen ile hanım katılımcıların yapacakları kongre masa çalışmalarından çıkan sonuçlar da panelde sunulacak.

İsmail Özdemir’in “Bediüzzaman ve Risale-i Nur” konulu resim sergisinin de düzenleneceği programda Yeni Asya Neşriyat yayınları sergisi ile kermes de düzenlenecek.

Risale-i Nur Enstitüsü sekreteryasından alınan bilgiye göre, başarılı bir kongre sürecini gerçekleştirmek için gerekli organizasyonun ve hazırlıkların yapıldığı bu program tüm halkımıza açık olacak, Panele ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti ve basın temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Kongredeki masaların konular şöyle:

1. Aile Kavramı ve Birliği

2. Aile ve Eğitim

3. Aile ve Medya

4. Aile ve Ekonomi

5. Aile ve Toplum

6. Aile ve Ebeveynler, Dinamikler, Tuzaklar