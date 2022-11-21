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22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nur pusuladır

21 Kasım 2022, Pazartesi 23:31
Bursa Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organize ettiği program şevke medar oldu. Program kapsamında gençlik ve meseleleri müzakere edildi.

Gençlerin yoğun katılımıyla 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen, Bursa Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organize ettiği program şevke medar oldu. Moderatörlüğünü Sinan Özden’in üstlendiği, “Güney Marmara Bölgesi Gençlik Kültür Programı” etkinliği kapsamında 4 farklı konu müzakere edildi. Programa Bursa’nın İznik ve Mustafakemalpaşa ilçesinden, Balıkesir, Eskişehir, Yalova illerinden Yeni Asya okucuları ve üniversiteli gençler katılım sağlayarak uhuvvet ve muhabbet dolu anlar yaşadı. 

MEŞVERET OTURUMLARI

Programda, ilk olarak Ramazan Oruç “Meşveret” konusunu işleyerek meşveretin tarifi, önemi, mahiyeti, şartları, meşveretin bağlayıcılığı gibi çok mühim yönlerini ele alıp gençlerin fikirlerine de sunarak ilk oturumu gerçekleştirdi. Programın 2. oturumunda ise gazetemiz yazarı Rıfat Okyay, “Risale-i Nurların Önemi ve Okunması” konusunun ihlas, mahiyet, tatbikat ve okunması noktasındaki prensipleri nazarlara vererek konuya giriş yaptı. Programın 3. oturumunda, Eskişehir’den Özgür Yavuz, “Talebe Hizmetleri” konusunda talebelere verilecek hizmetteki ölçüyü, okuma programlarını, sosyal faaliyetler ve diğer güzide hakikatleri ele aldı. Programın son oturumunu ise Bursa’nın İznik ilçesinden Mehmet Özdemir, “Dersane Hayatı” konusunda ideal bir dersanenin nasıl olması gerektiği, dersanenim bizim sosyal hayatımıza kattığı kazanımlar gibi yönlerini ele alarak güzel izahlarda bulundu. 

Risale-i Nurların Önemi ve Okunması Önemi

1- Risale-i Nurlar, bu asrın pusulasıdır. Asrın tehlikelerine karşı bizi doğru bir pusulayla selamete erdiren bir kaynaktır.

2- Risale-i Nur; ahir zamanda, insanlara tarihi noktada dini anlatan tarihi bir misyon, hakikatli bir tefsir görevi serdetmiştir. 

3- Risale-i Nur, berzahi bir tefsirdir. Hem ahirete hem de dünyaya taalluk eden konuları havi olması hasebiyle çok önemlidir. 

4- Risale-i Nurların dili ve metodunun tesirinin azim olması noktasından çok önemlidir. 

5- Risale-i Nurlar, günahlara karşı bize hikmet ve takva nazarı aşılayarak antivirüs gibi bir kalkan görevi yüklenir. 

6- Risale-i Nurlar bize hazır, öz bir tefekkür ve mana paketi sunarak hakikate kolayca ulaşmamızı sağlar. 

7- Risale-i Nurlar, can kurtaran bir hüviyete sahiptir. İnsanların imanlarının tehlikede olduğu bir hengamede hızır acil aracı/istasyonu misali imanları tehlikede olanların imdadına yetişmektedir. 

Risale-i Nurlar, Nasıl Okunmalı

8- Risale-i Nurları okurken şahsi okuma, mütalaa ve müzakere ederek daha geniş bir pencereden bakarak anlamaya çalışmak istifadeyi artırır.

9- Risale- Nur okumaları yapılırken devam ve istikrarın sağlanması, okuyan kişide tesiratını güçlendirir. 

10- Risale-i Nurlar, sabır ve ihlasla okunmalıdır çünkü ilk okunuşta anlaşılmasa da sebat edip anlamaya çalışmak istifadeye bir vesiledir. 

11- Risale-i Nurları içselleştirerek çok kıymetli olduğu bilinciyle manaların açılmasına inanarak okumakgerekir.

12- Risale-i Nurları en çok okuyan kitabın müellifidir. Bu minvalde okuma hususunda bizim daha çok ihtiyacımız vardır.

Okumada Hangi Yol Takip Edilmeli

13- Risale-i nurlar azami dikkat ve tefekkürle okunmalıdır.

14- Risale-i Nurdaki hakikatlerin içindeki tekrarlarda gizli olan manaları, teenn-i hareketi esas alıp sırlarına vasıl olmaya çalışarak okumak gerekir.

15- Risale-i Nurlar okunurken, gazete gibi değil Kur’an tefsiri ciddiyetinde okumak esastır.

16- Risale-i Nurları okumak için değil; anlamak, istifade etmek için önce nefsimize/kendimize okumak esas alınmalıdır.

17- Risale-i Nurları okurken, kitap seçimi hususunda oldukça dikkat etmek gerekir. Yani tabiri- caizse, ısrarla ‘Muhakemat’ okumak (boş yükleme) yerine küçük sözlerle başlanıp adım adım ilerlemek (dolu yükleme) daha isabetli olacaktır.

BURSA - SİNAN ÖZDEN

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