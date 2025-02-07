"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Hukukta kişi güvenliği, hak ve hürriyeti

Erol Sarı
07 Şubat 2025, Cuma
Haber kanallarında sıkça rastladığımız, suç işlediği farzolunan kişi veya kişilerin yakalanıp, götürülme manzaraları nazar-ı dikkatinizi çekmiştir.

Polis ekiplerinin ve görevlilerin, hemen hemen her olayda, tehlike arz etsin veya etmesin zanlının kafasına bastırarak âdeta şiddet görüntüsü şekliyle takibat faaliyetini yürütmeleri insan hakları ciheti ile vicdanımıza dokunmaktadır. 

Takibat için bir kaç polis nezaretinde rahatça taşınabilecek zanlının, insanlık dışı bir görüntüye malzeme olması, hangi gerekçeye istinaden yapıldığı anlaşılmayan hukuk dışı bir uygulamadır. Zira ilgililer henüz zanlıdır ve dolayısıyla masum kişilerdir. Masum kişilere uygulanan bu yaptırımın, yapanlara müeyyideyi, cezayı gerektiren bir uygulama olduğunu yetkililere hatırlatmak da galiba biz hukukçulara düşen bir vazife mahiyetini taşımaktadır.

Kişi güvenliği, hak ve hürriyeti, kişilerin fizikî, psikolojik bütünlüğünün korunması, temel insan haklarının güvence altına alınması ve hürriyetlerinin kısıtlanmaması anlamına gelir. Uygulamada yapılan muamele ise, kişinin fizikî, psikolojik bütünlüğünü, özgürlüğünü ve temel insan haklarını zedeleyen bir özellik taşımaktadır. Bu güvenceyi bütünüyle sağlayacak olan devlet olmalıdır. 

Bazı devlet görevlileri insan haklarını keyfî olarak su-i istimal etmekte, kötü muamelelerle kişi dokunulmazlığını ihlâl etmekte bir sakınca görmemektedir. Suç işlendiği varsayılan her olayda, tahkikat yapayım derken kendileri bir suç işlemektedir. Hukuk çerçevesinde yapmaları gereken görev ve faaliyetlerini açıkça suç teşkil edecek şekliyle ortaya koymaktadırlar.

İnsan hakları, doğuştan sahip olunan, evrensel ve dokunulmaz haklardır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) bu hakları uluslararası düzeyde güvence altına almıştır.

İnsan hakları çerçevesinde bazı temel güvenceler şunlardır: 

- Adil yargılanma hakkı (AİHS madde 6), 

- Özgürlük ve güvenlik hakkı (AİHS madde 5), 

- İşkence yasağı (AİHS madde 3), 

- Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı (AİHS madde 8)

Anayasalar da devletin bireye karşı yetkilerini sınırlar ve kişi haklarını güvence altına alır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda kişi güvenliği ve haklarıyla ilgili bazı maddeler de şunlardır:

Madde 17: Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı, 

Madde 19: Kişi hürriyeti ve güvenliği, 

Madde 20: Özel hayatın gizliliği, 

Madde 36: Hak arama hürriyeti, 

Madde 38: Suç ve cezalara ilişkin esaslar (masumiyet karinesi, işkence yasağı, vd.)

Bütün bahse konu insan hakları ve Anayasa hükümleri nazara alındığında; tahkikat esnasında kolluk kuvvetlerinin ve bağlı birimlerinin uygulamalarında hukuka uygun davranmaları gerektiği açıktır. Yetkililerin bu konuda hassas davranmaları ve denetlenmeleri gerektiği hususunu ilgililerin ve bilhassa İçişleri Bakanlığı’nın nazarlarına sunarız.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'yı depreme hazırlamalıyız

    Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız

    Fransız muhalefeti: Filistin Devleti tanınsın

    Hesap sorulacak

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ı kınadı

    YKS başvuruları başladı

    Ateşkes işgal için yapıldı

    İmamoğlu’na hapis ve siyasî yasak talebi

    "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir"

    Kanada da Trump'a karşı Filistinlilerin yanında

    MSB: Filistin halkının Gazze’den sürülmesine tamamen karşıyız

    Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Google, yapay zeka ilkelerini güncelledi ama "silahlarda kullanılmayacak" ifadesine yer vermedi

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu: En fazla ve en az nüfus hangi şehirlerde?

    Beyaz Saray'dan çelişkili Gazze açıklamaları

    26 şehirde eğitime 1 gün ara

    Ege Denizi'nde bir deprem daha

    Kabul edilemez - 'Aklını tamamen yitirmiş durumda'

    Depreme karşı ortak tedbir çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerdeki 20 Temmuz tasfiyesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Balıkesir Hutbesi” mi?
    Özkan GÖRAL

    Adalet toplumun oksijenidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hesap sorulacak
    Ali FERŞADOĞLU

    İhtiyatlı ve dikkatli olunuz
    Faruk ÇAKIR

    Yahu Tamer, bu siyaset ne çirkin bir şey!
    Genel

    Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız
    Genel

    Fransız muhalefeti: Filistin Devleti tanınsın
    Cevher İLHAN

    Âfette “rant felâketi!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.