Türkiye’yi idare edenlerin güzel güzel konuşup, çirkin işler yapmasından millet de usandı memleket de. Elbette prensip olarak kimin ne konuşacağına karışacak değiliz. ‘Konuşan Türkiye’ye ulaşmak hepimizin talebi. Fakat bunca güzel konuşmaya rağmen güzel işler yapılmamasına da itiraz etmek gerekir.

Şöyle bir haber duyuldu: “Cumhur İttifakı heyeti, Gazze’deki insanî krize dikkati çekmek için Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. ‘(İktidarı temsilen konuşan bir yetkili) Uluslararası kamuoyuna açık çağrıda bulunuyoruz. Vakti çoktan gelmedi mi İsrail’e ‘One minute’ demenin? Vakti çoktan gelmedi mi artık bu soykırımı bitirmenin? Vakti çoktan gelmedi mi insanlık için harekete geçmenin? Uluslararası sistemdeki büyük güçler artık İsrail’e gizli ve açık destek vermeyi bırakmalıdır. İslâm âlemine seslenen (aynı yetkili) ‘En büyük görev bize düşüyor. İrkilin ve kendinize gelin. Zulüm gören kardeşlerinizi yalnız bırakmayın. Bugün o kardeşlerinize saldıranların yarın sizi hedef alacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Birbirinize sıkı sıkıya sarılın’ dedi.” (aa.com.tr, 9 Eylül 2025)

Bu çağrı haklı ve elbette bu sözlerde bir yanlışlık yok. Ancak ve fakat, çağrıyı yapan Türkiye’yi idare eden iktidara mensup biri olduğunda iş değişmez mi? Uluslararası kamuoyuna çağrı yapmak elbette gerekiyor, ancak bu çağrının benzerini vatandaş Türkiye’yi idare edenlere de yapıyor ve bu konuda adım atması gereken iktidar bu çağrıları pek de üzerine almıyor. Yanlış olan bu tavır değil mi? Böyle çağrıları sivil toplum kuruluşları, dernekler ve uzmanlar yapabilir. İdarecilere düşen vazife, işleri yapma olsa gerek.

Elbette iktidar temsilcilerinin bu tavrı ve bu yaklaşımı sadece Filistin, Gazze ya da dış politika ile sınırlı değil. Bakıyorsunuz bir gün eğitim sistemindeki yanlışlar dile getiriliyor ve kötü durum millete şikâyet ediliyor. Bir başka gün TV’lerdeki kötü yayınlar, bir başka gün sanal âlemdeki çirkinlikler dile getirilip şikâyet konulu konuşmalar yapılıyor. İnsaf ile düşünülsün ki, şikâyet edilen konuların düzeltmek kimin vazifesi? Elbette vatandaşa da, STK’lara da ve uzmanlara da vazifeler düşüyor. Ancak en büyük vazife Türkiye’yi idare edenlere aittir. Bahsedilen yanlışlar ve çirkinliklere son vermek için ne gerekiyorsa onu yapmak iktidarın görevi değil mi?

Millet de “Bak, ne güzel konuştu!” diye bu beyanları alkışlamak yerine, “Bunu yapmak en başta sizin vazifeniz. Hangi hutbeyi okumak aklınıza gelmediyse, hutbeden inmek de aklınıza gelmedi mi?” diye sormalı.

Evet Türkiye’yi idare edenlere hep birlikte seslenmenin vaktidir: Suçu ve kabahati başkalarında aramaktan vazgeçin, irkilin ve kendinize gelin!