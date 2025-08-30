Eskidendi o...

En zengin, en kalkınmış, her adil, en eğitimli ülke olamadıysak da “en pahalı” ülke olduk ya da olmaya doğru gidiyoruz. Gerçi başka ‘en’lerimiz de var: En yüksek enflasyonlu ülkelerden biri, hapishaneleri en kalabalık ülkelerden biri, adaletsizlikten en çok şikâyet edilen ülkelerden biri, en çok israf eden devletlerden biri gibi...

Artık bu ‘en’lere bir yenisi daha katılmış ya da katılmak üzere: En pahalı ülkelerden biri...

Şöyle bir durum var: İktidar, elindeki medya gücüyle “en pahalı ülke”lerden biri olmayı bile bir başarı, bir liderlik olarak sunabilik. Öyle ya “Ülkemiz en pahalı ülkelerden biri, o halde durumlar iyi!” şeklinde propaganda yapabilir ve belki de yapıyordur.

Peki, “pahalı ülke” olmak övünülecek bir durum mu? Pahalı ülke olduğumuz için 2025’in ilk 7 ayında yüzde 2,1 turist kaybı yaşanırken, Akdeniz’deki rakiplerimiz İspanya ve Yunanistan bu konuda da büyümeyi sürdürmüş.

Türkiye’de turizm açısından durum şöyle olmuş: “Başta ana pazar Almanya olmak üzere Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısındaki sert düşüşün arkasında “pahalı ülke” algısı ve artan maliyetler yatarken, sektör temsilcileri yılı “kârsız” kapatmaktan ve 2024 rakamlarını bile yakalayamamaktan endişe ediyor.

“Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sınır giriş-çıkış verileri, turizmde yaşanan gerilemeyi net bir şekilde ortaya koydu. Temmuz 2025’te Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,97’lik bir düşüşle 6 milyon 969 bin kişiye geriledi. Yılın ilk yedi ayını kapsayan Ocak-Temmuz dönemindeki toplam kayıp ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

“Bu tablo, Akdeniz çanağındaki diğer turizm devlerinin performansıyla tam bir tezat oluşturuyor. Aynı dönemde İspanya’ya giden ziyaretçi sayısı yüzde 3 artarken, Yunanistan yüzde 0,58’lik bir büyüme kaydetti. Türkiye’nin yaşadığı düşüşün ana kaynağı olarak, 202 bin 998 kişilik bir azalmayla Avrupa pazarı öne çıktı.

“Türkiye turizminin lokomotifi olan Almanya pazarındaki gerileme, endişelerin en büyük kaynağı oldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle Alman turistlerin bu yıl Türkiye yerine kendi ülkelerinde tatil yapmayı tercih etmesiyle, Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 5,26 azaldı. Bu eğilim, Almanya’da iç turizmde rekor kırılmasına ve 42,8 milyon kişinin ülke içinde seyahat etmesine yol açtı.” (karar.com, 29 Ağustos 2025)

Eskiden ucuz fiyatlarımızla dünya ile, en azından “pahalı Avrupa” ülkeleri ile rekabet edebilirdir. Şimdi ise iktidarın yanlış politikaları sebebiyle bu avantajımız da ortadan kalktı.

Evet, bir zamanlar fiyatlarımız uygunda, ama eksidendi o...