Elimizden geleni yaptık mı?

Gazze’de yaşanan İsrail zulmünü anlatmak mümkün değil. On binlerce kişi katledildi, hayatta kalanlar da bir kap yemeğe muhtaç edildi. Bölgeden, neredeyse her gün açlık sebebiyle ölümler yaşandığına dair haberler geliyor.

Ölümler olsa da olmasa da bir gerçek var: İsrail, yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin vermiyor. Çok sınırlı sayıda malzeme girişine izin var ve bunların ihtiyacı karşılaması ihtimal dışı. Üstelik bunu beyan edenler sadece Gazzeliler değil, Birleşmiş Milletler (BM) adına açıklama yapan resmî görevliler de aynı şeyi söylüyor.

Gazze’de yaşananlar her geçen gün biraz daha dünyada gündem oluyor. Filistin ile dayanışma ve İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak için 44’ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud [Kararlılık] Filosu (Global Sumud Flotilla) oluşturuldu ve bu filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıktı. Bazı aksamalar olsa da aynı zamanda yardım malzemesi de taşıyan bu filo, hedefine ulaşmak için kararlı görünüyor. Türkiye’den de filoya katılanlar var, ancak teknelerin ülkemizdeki limanlarda hareket etmemesi garip karşılandı. Bazı yorumcular bu durumu geçmişteki “Mavi Marmara” hadisesiyle izah etmeye çalışsa da pek inandırıcı olamadılar. Ki, Türkiye’yi idare edenler Mavi Marmara meselesinin öncesinde de sonrasında da pek çok yanlışa imza attılar. Hatırlanacağı üzere hadiseyi uluslararası mahkemelere taşınma imkânı varken bu yapılmadı ve İsrail hukukî olarak da korundu.

Bazıları Türkiye’yi idare edenlerin yaptığı konuşmaları misal vererek, “Daha ne yapsınlar” diyor. Tek kelime ile cevap vermek mümkün: Bu hususta da az konuşsunlar, çok iş yapsınlar. Yine hatırlanacağı üzere Gazze yerle bir edilirken ve sonrasında bile İsrail’le ticaretin devam ettiği iddiaları ortaya atıldı ve kamuoyunu ikna eden cevaplar verilemedi. Bütün bunlar Türkiye’yi idare edenlerin “Ellerinden geleni yapmadığını” göstermez mi?

Mutlaka yapılanlar da vardır, ama bunların yeterli olduğun söylemek kolay değil. Çünkü dünyanın başka ülkelerinde de çok şeyler yapılıyor ve onlara nispetle Türkiye’de yapılanlar yeterli görülemez.

Meselâ, İzlanda’da binlerce kişi Filistin için toplanmış ve “Hükümet acilen harekete geçmeli, İsrail’e ambargo uygulanmalı, diplomatik ilişkiler kesilmeli!” demiş. Gösteri öncesinde yayınlanan bir raporda da, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 83’ünün sivil olduğu ve bu kişilerden 18 bin 500’ünün çocuklardan oluştuğu hatırlatılmış. Ülkenin başşehri Reykjavík’de toplanan yaklaşık 2 bine yakın gösterici, ellerinde Filistin’e destek veren İsrail karşıtı pankartlar, flamalar ve Filistin bayrakları taşımışlar. Habere göre, yürüyüşe destek veren kuruluşlar arasında İzlanda Kilisesi, İzlanda Tabipler Birliği, Genç Sosyal Demokratlar, Uluslararası Af Örgütü-İzlanda, Ulusal Polis Birliği ve İzlanda Sanatçılar Birliği gibi önemli kuruluşlar yer almış. (t24.com.tr, 6 Eylül 2025)

İzlanda ve İzlandalılar bile bunu yaparken bizim Filistin ve Gazze için yaptıklarımızın yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz?