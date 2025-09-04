"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Adalet de adalet

Faruk ÇAKIR
04 Eylül 2025, Perşembe
Ülke olarak ekonomik, siyasî ve sosyal konularda çok büyük problemlerle karşı karşıya olduğumuzu kimse inkâr edemez.

Her sahada yaşanan krizler de bunun göstergesi. Elbette bu krizleri aşmak mümkündür, ancak bunun için “adalet”in tam olarak tecelli etmesi ilk şart olsa gerek.

Adlî yıl açılışı vesilesiyle yapılan açıklamalar da bunu gösterdi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “Savunma makamı güçlü olmadan bağımsız yargı, bağımsız yargı olmadan da gerçek bir hukuk devleti inşa etmek mümkün değildir” demiş. 

Muhtemelen aksini iddia eden olmaz, ancak bunu sağlayacak olan siyasî iradenin işi yavaştan aldığı ve ülkemizde ‘hukuksuzluk’ olmadığını düşündüğü anlaşılıyor. Tabiî ki iktidar cephesinden hadiseye bakınca adalet çok hızlı işliyor. Türkiye’yi idare edenler aleyhinde bir mesaj paylaşılsa o kişi anında derdest ediliyor ve ekseriyetle de ‘peşin ceza’ anlamına gelecek şekilde tutuklanıyor. Benzer bir mesaj muhalifler için paylaşılsa, harekete geçmesi gereken yetkililer duymazdan geliyor. Böyle iki farklı tavır sergilenen bir yerde tam adaletin tecelli etmesi mümkün olabilir mi? “Yok, böyle olmuyor. Adalet terazisi tam, doğru ve adil şekilde tartıyor” diyebilen var mı?

Sağkan, yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, yargıçları baskı altına alan ya da mahkeme kararlarını uygulamayan bir yaklaşımın, yalnızca hukuk devletini değil, demokrasinin varlık sebebini de ortadan kaldıracağını da ifade etmiş. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, yeni adlî yıl açılışı vesilesiyle yaptığı açıklamada şöyle demiş: “Hukuk devletini tahkim edememiş bizim gibi ülkelerde adlî yıl açılışları, devleti yönetenlerin kendi vicdanlarıyla yüzleştiği günler olmalıdır. Ancak iktidar, boş laflarla geçiştirerek gerçeklikten kopmuş vaziyette pembe tablolar çizmektedir. Milletimiz, her alanda adalete hasrettir.” 

Türkiye’yi idare edenler bu açıklamaları ‘muhalif’ görerek beğenmeyebilir. Peki, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in çizdiği tablo acaba iktidarın hoşuna gidecek türden midir? Kerkez konuşmasının bir bölümünde şöyle demiş: “Yargı hiçbir beklenti veya korku içinde olmadan, kamuoyunun ve sosyal medyanın baskısı ve etkisi altında kalmadan, tamamen ve sadece gerçekler ve deliller ışığında, vicdanî kanaatine göre hareket etmelidir. Sonuçta, adaletin tecellisi olarak ortaya koyduğu karara herkesten önce ve herkesten çok kendisinin inanması gerekir. Adalete güven duygusu ancak bu şekilde tesis edilir.”

Türkiye’yi idare edenler, “Ülkemizde adalet tam olarak tecelli ediyor. Adalete güven tesis edilmiştir” diyebilir mi? 

Peki, adalete güveni tesis etmek uygulamalar yoluyla iktidarın vazifesi değil mi?

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı
    Genel

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.