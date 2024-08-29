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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

ABD’ye bin çağrı!

Faruk ÇAKIR
29 Ağustos 2024, Perşembe
Haklı ve cesur itirazlara rağmen İsrail’in Gazze’deki zulmü maalesef devam ediyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde ‘insan’lar bu zulme itiraz edip ABD’ye “İsrail’e yardım etme” diyor fakat Amerika’daki  idareciler ekseriyetle bu çağrılara kulak vermiş sayılmazlar.

İsabetli bir itiraz haberi daha duyuldu. Buna göre Amerikalı Yahudi aktivist ve savaş karşıtı sivil  toplum örgütü CodePink’in kurucusu Medea Benjamin, Gazze’deki durumu “soykırım” olarak  nitelendirerek, ABD’ye İsrail’i desteklemeye son vermesi çağrısı yapmış.

Benjamin, “Kutsal İşgal” belgeselinin İstanbul’daki galası öncesi değerlendirmelerde bulunmuş.  Belgeseli değerlendiren Benjamin, “Bu, sadece Gazze ile ilgili değildir. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün  işgali yasa dışıdır ve uluslararası toplumun buna son verme yükümlülüğünü yerine getirmesinin tam  zamanıdır” ifadelerini kullanmış. 

Benjamin, Gazze’deki mevcut durumu “Filistin nüfusunu ortadan kaldırmaya yönelik sistematik  girişim” olarak tanımlayarak, bunu “soykırım” ve “etnik temizlik” olarak nitelendirmiş. Benjamin şunu  da ilave etmiş: “Gazze’de tanık olduğumuz şey, sadece bir çatışma değil bütün halkı ortadan  kaldırmak için planlanmış bir kampanya. Dünyanın bunu soykırım olarak tanıması ve buna göre  hareket etmesi gerekir.” (AA, 26 Ağustos 2024)

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in kurucusu Medea Benjamin, bazı Amerikalı politikacıların  son zamanlarda (İsrail’e devam eden) desteği sorgulamaya başladığını ancak çoğunluğun işlenen  vahşete rağmen İsrail’i desteklemeye devam ettiğini, İsrail hükümeti ile “tam bir kopuş”un yaşanması  gerektiğini hatırlatmış. Benjamin, “ABD hükümetinin bariz insan hakları ihlallerine rağmen İsrail’e  verdiği sarsılmaz destek değerlerimize ihanettir. Bu soykırımı vergilerimizle finanse etmeyi bırakmanın  zamanı gelmiştir” tesbitinde de bulunmuş.

Hükümetlere özellikle ticari ve askeri destek açısından İsrail ile bağlarını koparmaları için baskı  yapacak küresel taban hareketi çağrısında bulunan Benjamin, “Dünyadaki insanların çoğunluğu  İsrail’e saygısını yitirdi ve artık onu soykırım yapan bir ülke olarak kabul ediyor” demiş.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in kurucusu Medea Benjamin’ın ABD’yi yola getirmek için  “küresel taban hareketi çağrısı” yapması dikkat çekici. Çoğu defa ifade edildiği üzere İsrail’i Filistin ve  Gazze’de yaptığı zulmü “insanlığın” kabul etmesi mümkün değil. O halde bu zulmü bütün dünyaya  anyalacakları şekilde anlatmak ve ortaya çıkacak itirazı; hür dünya ülkelerinin idarecilerine ulaştırmak  gerekir. Bir bütün olarak ‘insanlığın’ itiraz ettiği ve edeceği bir zulmün ilanihaye devam etmesi  mümkün değil.

O halde atılacak her adımın insan fıtratını uyandıracak şekilde olmasına dikkat edilmeli. İsrail’in en  büyük destekçisi olan Amerika idarecilerine bir değil bin itiraz gerekir. Her gün ve her saat itirazlar  devam etmeli...

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