ABD’ye bin çağrı!

Haklı ve cesur itirazlara rağmen İsrail’in Gazze’deki zulmü maalesef devam ediyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde ‘insan’lar bu zulme itiraz edip ABD’ye “İsrail’e yardım etme” diyor fakat Amerika’daki idareciler ekseriyetle bu çağrılara kulak vermiş sayılmazlar.

İsabetli bir itiraz haberi daha duyuldu. Buna göre Amerikalı Yahudi aktivist ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in kurucusu Medea Benjamin, Gazze’deki durumu “soykırım” olarak nitelendirerek, ABD’ye İsrail’i desteklemeye son vermesi çağrısı yapmış.

Benjamin, “Kutsal İşgal” belgeselinin İstanbul’daki galası öncesi değerlendirmelerde bulunmuş. Belgeseli değerlendiren Benjamin, “Bu, sadece Gazze ile ilgili değildir. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün işgali yasa dışıdır ve uluslararası toplumun buna son verme yükümlülüğünü yerine getirmesinin tam zamanıdır” ifadelerini kullanmış.

Benjamin, Gazze’deki mevcut durumu “Filistin nüfusunu ortadan kaldırmaya yönelik sistematik girişim” olarak tanımlayarak, bunu “soykırım” ve “etnik temizlik” olarak nitelendirmiş. Benjamin şunu da ilave etmiş: “Gazze’de tanık olduğumuz şey, sadece bir çatışma değil bütün halkı ortadan kaldırmak için planlanmış bir kampanya. Dünyanın bunu soykırım olarak tanıması ve buna göre hareket etmesi gerekir.” (AA, 26 Ağustos 2024)

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in kurucusu Medea Benjamin, bazı Amerikalı politikacıların son zamanlarda (İsrail’e devam eden) desteği sorgulamaya başladığını ancak çoğunluğun işlenen vahşete rağmen İsrail’i desteklemeye devam ettiğini, İsrail hükümeti ile “tam bir kopuş”un yaşanması gerektiğini hatırlatmış. Benjamin, “ABD hükümetinin bariz insan hakları ihlallerine rağmen İsrail’e verdiği sarsılmaz destek değerlerimize ihanettir. Bu soykırımı vergilerimizle finanse etmeyi bırakmanın zamanı gelmiştir” tesbitinde de bulunmuş.

Hükümetlere özellikle ticari ve askeri destek açısından İsrail ile bağlarını koparmaları için baskı yapacak küresel taban hareketi çağrısında bulunan Benjamin, “Dünyadaki insanların çoğunluğu İsrail’e saygısını yitirdi ve artık onu soykırım yapan bir ülke olarak kabul ediyor” demiş.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in kurucusu Medea Benjamin’ın ABD’yi yola getirmek için “küresel taban hareketi çağrısı” yapması dikkat çekici. Çoğu defa ifade edildiği üzere İsrail’i Filistin ve Gazze’de yaptığı zulmü “insanlığın” kabul etmesi mümkün değil. O halde bu zulmü bütün dünyaya anyalacakları şekilde anlatmak ve ortaya çıkacak itirazı; hür dünya ülkelerinin idarecilerine ulaştırmak gerekir. Bir bütün olarak ‘insanlığın’ itiraz ettiği ve edeceği bir zulmün ilanihaye devam etmesi mümkün değil.

O halde atılacak her adımın insan fıtratını uyandıracak şekilde olmasına dikkat edilmeli. İsrail’in en büyük destekçisi olan Amerika idarecilerine bir değil bin itiraz gerekir. Her gün ve her saat itirazlar devam etmeli...