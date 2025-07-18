Onlar tatil iptal ederken biz?

Akıl için yol bir olduğu halde ısrarla yanlışları tekrarlamak acaba ne ile izah edilebilir?

Aklı başında idareciler ve dolayısı ile ülkeler ‘israf muslukları’nın kapatmaya çalışırken, bazı ülkelerin yeni israf kapıları açmasına ne demeli? Ayrıca, nerede olursa olsun ‘iyi’lere sahip çıkmak icap etmez mi?

Avrupa ya da başka ülkelerdeki ‘iyi’likleri örnek almak gerektiği ifade edildiğinde, bazıları çok rahatsız oluyor ve toptan bir mahkumiyetle, başka ülkelerdeki ‘iyiler ve iyilikler’i karalıyorlar. Meselâ, 99 noktadan tenkit edilebilecek Fransa, israfa karşı güzel bir adım atmış ve belki bu güzel adım ülkemize de örnek alabilir.

Önce bu güzel haberi ve adımı özetleyelim: “Fransa Başbakanı François Bayrou, ülkenin büyüyen bütçe açığını azaltmak için iki resmî tatilin kaldırılabileceğine işaret etti. The Guardian gazetesinin haberine göre, ülkesinin 2026 bütçesinin ana hatlarını sunan Başbakan Bayrou, bu iki resmî tatilin Paskalya Pazartesi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi dolayısıyla kutlanan 8 Mayıs Zafer Günü olabileceğine işaret etti. Fransa Başbakanı, bu konuda başka seçeneklere de açık olduğunu belirtti. Bayrou, konuya ilişkin açıklamasında, “Tüm ulus ülkenin bir bütün olarak faaliyetini arttırmak ve Fransa’nın durumunu iyileştirmek için daha fazla çalışmalı. Herkesin bu çabaya katkı sunması gerekecek” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin (AB) kuralları gereği Fransa’nın halihazırda gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5,8 oranında olan bütçe açığını yüzde 3’ün altına indirmesi gerekiyor. Fransa Başbakanı’nın açıkladığı diğer tedbirler arasında borç ödemeleri ve savunma sektörü hariç olmak üzere hükümet harcamalarının dondurulması da yer aldı.” (NTV.com.tr, 16 Temmuz 2025)

Fransa, var olan ‘resmî bayramlar’dan bir ya da ikisini iptal etmeyi tartışırken; biz resmî tatil günlerini çoğaltmanın peşindeyiz. Hatırlanacağı üzere ekseriyetle bayram tatilleri uzatılıp memurların gönlü hoş tutulmak isteniyor. Ayrıca kutlanan ‘resmî tatil’lere son yıllarda bir iki yeni ilâve daha yapıldı.

Peki, Türkiye mevcut olan resmî tatil günlerini arttıracak kadar zengin mi? Ya da mevcut resmî tatil günlerini azaltmayı teklif eden siyasetçi var mı? Avrupa ülkelerinden daha zengin olmadığımıza göre onlardan daha fazla resmî tatil yapmak bize yakışır mı?

Hepsinden önemlisi, Türkiye’nin israf musluklarını kapatma noktasında kararlı olması icap ettiğidir. Mevcut halde israf yolları kapatılmadığı gibi her fırsatta yeni israf adımları atılıyor.

Fransa’nın yaptığı kötülüklere bin defa kızalım, ama israf kapılarını kapatmayı hedef alan adımları için de hem tebrik edelim, hem de örnek alalım.