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14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Dijital ayak izlerimiz

Faruk ÇAKIR
14 Haziran 2019, Cuma
Kabul etsek de etmesek de internet dünyası her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve insanları bir bakıma esir alıyor. Araştırmalara göre Türkiye’de yaşayan 80 milyonun 50 milyonu sosyal medyayı kullanıyor ve bu alışkanlık her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor.

İnternette dolaşan herkesin unutmaması gereken bir gerçek var: Sanal âlemde gezdiğimiz yerlerde bıraktığımız ‘dijital ayak izlerimiz’ bir şekilde kayıt altına alınıyor. Bu ayak izleri yarın bir gün önümüze çıkabilir. O halde gerçek hayatta olduğu gibi ‘sanal âlem’de de iyi ayak izleri bırakmak durumundayız.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, son dönemde işe alımlarda işverenlerin kişilerin sosyal medyalarını mercek altına aldıklarına dikkat çekerken, yakın zamanda bu ‘iz’lerin seyahat hürriyetine bile engel olabileceğine dikkat çekmiş. 

Dijital ayak izindeki tehlikelere dikkat çeken Nabat Garakhanova şöyle demiş: “Klavye ve mouse ile yaptığınız her girdi internet üzerinde bir yerlerde toplanıp analiz edilmekte. Attığınız her e-mail, arama motorlarında yaptığınız aramalar, üye olduğunuz her site, sosyal medyada yaptığınız bütün paylaşım ve beğenileri sizin dijital ayak izlerinizi oluşturur. Dijital ayak iziniz, bugün daha çok reklâmcılar tarafından kullanılsa da yarın başka işler için kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın vize için başvuranlardan sosyal medya hesap bilgilerini ve e-postalarını istemesi, çok yeni ve güncel bir uygulama bilmeden oluşturduğunuz dijital profiliniz seyahat hakkınızın kısıtlanmasına yol açabilir ya da Çin hükümetinin denemeye başladığı, 2020 yılında devreye almayı planladığı sosyal kredi notu uygulamasında olduğu gibi bazı temel hak ve özgürlüklerinizin kısıtlanmasına bile sebep olabilir.” (11 Haziran 2019 tarihli Basın Bülteni)

Aslında bu uyarılar her zaman, her yerde ve her konuda ‘temiz iz bırakmak’ icap ettiğini bir defa daha hatırlamamıza sebep olmuş oluyor. Velev ki dijital ayak izlerimiz kayıt altına alınmamış olsa, ‘kiramen kâtibin’ tarafından her hal ve hareketimiz zaten kayıt altına alınmıyor mu? Dijital ayak izi hatırlatması, bütün insanlara ‘kayıt tutucu melekler’in varlığını hatırlatmalı. Geçmiş yıllarda bu gerçekleri anlamakta zorlananlar her halde günümüzdeki gelişmeler sonrasında daha iyi anlayacaklardır. Her halimiz, her hareketimiz, her işimiz kayıt altına alınıyor. En nihayetinde yaptığımız her işten, bıraktığımız her türlü ‘iz’lerden dolayı hesap vereceğiz.

Maalesef, sosyal medya kullanıcılarının büyük ekseriyeti bu gerçeğin farkında değilmiş gibi davranıyor. Hayalî isimlerde başkalarına her türlü iftirayı atanlar, dünyada değilse bile ahirette bıraktıkları bu ‘kötü iz’lerin hesabının sorulacağını düşünmüyorlar mı? 

Gerek isimleriyle sanal âlemde ‘kötü iz’ bırakan hem de mütedeyyin insanlar da var maalesef. Bazıları da bu noktada yapılan ikazları da dinlemek istemiyor. Başkasının hazırlayıp dolaşıma soktuğu yalan ve iftira dolu sözleri, videoları sorgusuz sualsiz paylaşmak ‘kötü iz’ bırakmak anlamına gelmez mi? Böyle yapanlar belki çok sayıda ‘takipçi’ bulabilir, ama unutmamak lâzım ki o ‘takipçi’ler hesap gününde kimseye fayda vermez.

İyileri ve iyilikleri teşvik edelim ve ‘kötü iz’ bırakanları ikaz edelim. Gerçek dost, dostunun ‘kötü iz’ bırakmasını istemeyendir. Dostluk bunu gerektirmez mi?

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