Cehaleti ‘en büyük düşman’ bilip, onu izale edecek şekilde adımlar atılmadıktan sonra ‘Büyük Türkiye’ olmak kolay değil.

İdarecilerimiz şehirlere futbol stadı yapmakla övünmeyi bir yana bırakıp “Her mahalleye iki kütüphane yaptık. Kütüphanelerimiz dolup taşıyor” diyebilecek şekilde adımlar atmalı.

Elbette kitap dostu olmak ve kitap okumak kolay bir mesele değil. Herkesin bildiği üzere kitap okuma alışkanlığı en iyi küçük yaşlarda kazanılır. Her ne kadar şu an için uzaktan eğitim veriliyor olsa da, bunun için okullar bulunmaz bir fırsattır. Mutlaka okullarımızda kitap okuyanlar teşvik ediliyor, ama yapılanın belki de on katı yapılsa yine de fazla sayılmaz.

Yaşlı, genç, çocuk dahil olmak üzere cemiyetin büyük çoğunluğu, belki de hepimiz ‘sanal âlem’e teslim olmuş durumdayız. ‘Sanal ve internet âlemi’nden ‘kitaba ve kütüphaneye’ doğru bir akış başlatmak şart. Elbette bu mesele kolay değil, ancak bunu bir ihtiyaç olarak görüp o yönde adım atılması gerekir. Nasıl ki dert bilinse dermanı kolay bulunur; aynı şekilde cehalete karşı çarenin ‘kitap okumak’ta olduğu idrak edilirse adımlar da o yönde atılır.

Tabiî ki kitap dostu sayısının artması sadece devletten beklenecek bir adım değil. Sivil toplum kuruluşlarının da bu hususta yapacakları vardır. Aynı zamanda belediyelere de kitap okumayı teşvik edecek çalışmalar yapmak yakışır. Mutlaka bunu yapan belediyeler vardır, bizim hatırlatmamız yapmayanlar için kabul edilsin.

Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Gençlik Kurulu (Genç İGİAD) bu düşünceyle “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk” deyip “Gönül Bağı Kütüphaneleri” projesi kapsamında Midyat’ta bir okula kütüphane kurmuş.

Konu ile ilgili açıklamada şöyle denilmiş: “Her yıl ülkemizin farklı bölgelerindeki eğitim süresince yeterli ve eşit imkânlara sahip olmayan öğrenciler için tam donanımlı kütüphane kurulumu gerçekleştirerek gönül köprüleri oluşturmayı hedeflemekteyiz. (...) ‘Oku, Keşfet, Çabala, Öğren’ sloganı ile sahada öğretmen ve öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak birlikte çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. (...) Gelecek nesillere yaşlarına uygun olacak çeşitli animasyonlar ve eğitimler ile birlikte girişimcilik ve iş ahlâkı üzerine ileri ki hayatlarında dürüst, güvenilir, sözünde duran, sadık, âdil, başkalarının haklarına saygılı (...) bireyler çıkmasına katkı sunarak bu projeyi nesilden nesile aktarmayı amaçlıyoruz.”

Bu anlamda çalışmalar yapan belediye ve sair kuruluşlar elbette var ve bunların sayılarının artması arzu edilir. Bağcılar Belediyesi de bir kütüphanede ‘Çocuk Kütüphanesi’ bölümü açılmış. 3-10 yaş grubunun yararlanacağı ve 3 bini aşkın eserin yer aldığı kütüphanede çocuklar, resim ve zekâ oyunları dahil birçok çalışmaya katılabileceklermiş.

Kitaba ve okumaya kim destek olursa onlar tebrik ve teşekkürü hak eder. ‘Büyük Türkiye’nin yolu kitap okumaktan geçer vesselâm.