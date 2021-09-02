"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yanıltarak iş görmek

Faruk ÇAKIR
02 Eylül 2021, Perşembe
Politikacıların yanlışlarından biri de insanlara ölümü gösterip sonrasında da sıtmaya razı etmek şeklinde tezahür eder. Türkiye’yi idare edenlerin en çok başvurduğu yollardan biri de budur.

İnsaflı herkes yalan haber ya da insanları huzursuz eden sosyal medya mesajlarından yana şikâyetçi olur. Kişileri hedef alan, onları karalayan ve itibar suikastı yapan mesajlar, paylaşımlar ve iddialar elbette engellenmelidir. Ama bunu bahane ederek doğru haberler de engellenmek istenirse ne olacak?

İşte bir doğruyu öne sürmek suretiyle insanları yanıltarak bin yanlış yapmak buna derler. “Biz yalan habere engel olacağız” diye yola çıkanlara “Hayır, yalan haberler devam etsin” demek elbette mümkün değil. Fakat acaba asıl maksat gerçekten yalan ve yanlış haberlere engel olmak mı? Yalan haberler bahane edilerek muhalifleri ve iktidarın yanlışlarına itiraz edenler susturulmak istenmesin?

Zaten sosyal medya ‘iki ucu keskin bıçak’ gibidir. Ayrıca sansür ile ‘kontrol’ün arasında da çok ince bir çizgi var. İktidar muhalefeti susturmak istiyor diye yapılanlara itiraz edenler “Siz yalan haberi mi savunuyorsunuz?” diye sorulur mu? Elbette yalan haberlere engel olsun, ama bunlar bahane edilerek muhalefet susturulmasın.

Esasında yalan haberle mücadele etmek için mevcut kanun ve yönetmelikler de yeterli olabilir. Nasıl ki başka konularda var olan kanunlar uygulansa, işler hukuka göre yapılsa problemler aşılabilir. 

Sosyal medya konusunda da aynı tavır geçerlidir. Diyelim ki ihalelerde yolsuzluk ve usûlsüzlük oluyor. Bu durum, kanunların yetersizliğinden mi kaynaklanıyor? Tam aksine, var olan kanunlar uygulanmadığı için yolsuzluk ve usûlsüzlükler sürüp gidiyor. Aynı şey sosyal medya için de geçerlidir. Gerçek anlamda yalan haberle mücadele etmek isteyen idareciler en başta kendileri yalana tevessül etmemelidir. Dünya biliyor ki bazı idareciler milletin gözünün içine baka baka ve hatta canlı yayınlarda ‘yalan’a sarılıyorlar. O halde siyasî menfaatleri için yalana sarılan bir idareci ‘yalan haberlerle mücadele edeceğim’ sözüyle kimi inandırabilir?

Meselâ, bir dönem telefonla dolandırıcılık epey yaygındı. Ya da büyük şehirlerde çok rastlanan bir hırsızlık yolu da ‘kap-kaç’ idi. Sonra var olan kanunlar ve teknik imkânlar kullanılarak bunlar nispeten engellendi. Milletin kanaatine göre meselâ telefonla yapılan dolandırıcılık istenmesi halinde kesin olarak engellenebilir. Eğer engellenmiyorsa başka bir ihmal söz konusu demektir.

Netice olarak haber ya da başka konularda yalana sarılanlar mutlak surette engellenmelidir. Fakat bu bahane edilerek muhaliflerin susturulmaya çalışılması ya da ‘doğru haber’lerin ‘yalan’ diyerek karartılmasına tevessül edilmemeli. Muhalif bir ekonomistin, açıklanan resmî enflasyon nispeti şüphelidir beyanına ‘yalan söylüyor’ diye ceza uygulamaya kalkmak yalanla gerçek anlamda mücadele sayılır mı?

Yalana da, yolsuzluğa da, usûlsüzlüğe de yol verilmesin. Ama bunlar bahane edilerek gerçeklerin üstü de örtülmesin vesselâm.

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoksullaştıran 'büyüme'

    Okullar açılırken ailelere uyarı

    Kaç kişi faili meçhul kurbanı?

    Göçmenler Meriç’e atıldı mı?

    Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur

    Karadağ ile 2-2 berabere kaldık

    Aşı ve PCR dayatmasına hayır

    Fark üç katı geçti

    Güvence bedelleri ödenemeyen faturalara gitti

    Türkiye'de son 24 saatte 290 kişi vefat etti

    Bu “büyüme” vatandaşa dokundu mu?

    Yüzlerce hekim istifa yolunda

    6 kişilik kadroya 3 bin 813 kişi başvurdu

    AB Komisyonu: Birçok üye ülkede sivil toplum ve medya baskı altında

    İstanbul'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

    Teksas'ta ruhsatsız silah taşımaya izin veren yasa yürürlüğe girdi

    Hava kirliliği Hintlerin yaşamını tehdit ediyor

    Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

    'Dünya genelinde 35 milyon insan açlıktan ölmek üzere'

    Dünyadaki ağaç türlerinin üçte biri yok olma riskiyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle hızlanan tükeniş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sahte nikâhın gerçek şahitleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Firavun’un etbaı niçin boğuldu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Göçmenler Meriç’e atıldı mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden çıkış var mıdır?
    Genel

    Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur
    Genel

    Kaç kişi faili meçhul kurbanı?
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltarak iş görmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.